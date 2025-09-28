日本參議院自民黨議員會長松山政司訪台 將晉見賴總統

美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話，外界預期兩人將在10月登場的APEC峰會會晤，川普還可能在明年訪問中國。美中互動熱絡，加上川普政府祭出「對等關稅」，我國受到影響，在安全事務上，也因川普始終未鬆口兩岸若衝突將出兵協防台灣等因素，讓台灣社會焦慮台美關係的前景。而對此，賴政府過去一年來，加強內外兩個層面的努力，盼穩定台美關係，也降低台灣內部的「疑美」氛圍。

2025-09-28 08:00