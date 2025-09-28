日本參議院自民黨議員會長松山政司訪台 將晉見賴總統
外交部今天表示，日本參議院自民黨議員會長松山政司參議員，今天率團訪台，預計停留至30日，期間將晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文，針對台日關係、區域情勢及經濟安全等雙方共同關切議題交換意見。
外交部上午發布新聞稿表示，日本參議院自民黨議員會長松山政司參議員今天率團訪台，團員包括渡辺猛之參議員、上野通子參議員及堀井巌參議員等共5人，外交部對松山一行訪台交流表達誠摯歡迎。
外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人交流，就台日關係、區域情勢及經濟安全等雙方共同關切議題交換意見，另前往高雄向日本前首相安倍晉三銅像獻花致意。
外交部指出，松山歷任內閣府特命主管大臣（負責少子化、智財、科技等政策）、外務副大臣及經濟產業大臣政務官等要職，資歷豐富，熟稔日本經貿及社會政策。
外交部提到，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治及市場經濟等核心價值，互為重要夥伴及珍貴友人，面對印太區域安全挑戰與全球供應鏈重組的複雜多變情勢，松山此次率團訪台將有助深化台日在各領域實質合作，建構更緊密堅韌台日關係。
