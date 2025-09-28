國旗罕見飄揚美國市府廣場 橘郡首長讚台灣民主

中華民國國旗今天飄揚在加州爾灣（Irvine）市政府廣場，數百名僑胞參與雙十國慶活動。橘郡首長佛里表示，「台灣人民長期為民主奮鬥，與美國享有共同價值」。

美國與台灣維持非官方關係，政府機關鮮少出現中華民國國旗。今天這場僑界升旗已舉辦11年，屬於社區活動，往年都是租借在鄰近公園，今年因檔期衝突，在市政府協調下，獲准在市府廣場舉行。

代表台灣的旗幟出現在市府廣場，爾灣市議員劉令淳（Melinda Liu）扮演關鍵推手。她在台灣出生，10幾歲時隨家人移居美國，至今定居加州20年。她本業是律師，9個月前當選市議員。

劉令淳向中央社表示，促成這場活動在市府廣場舉行「我覺得很榮耀」。當時她得知主辦單位遇上場地撞期問題，到處找升旗的地點，在她的協調之下，獲准在市政府及市議會大樓後方的大草坪舉行。

南加州台灣大學校友會從2015年開始舉辦「橙縣慶祝中華民國國慶升旗典禮」今年邁入第11屆。創辦人張竹平表示，當年從美國中西部搬到較多台灣的南加州，第一次在美國看到升旗的時候流下了眼淚。

張竹平說，舉辦升旗典禮邁入11年，背後的動力除了是一份對家鄉台灣的感情，更帶著一種愛國的驕傲心情。

橘郡（Orange County）5名郡監督之一、民主黨籍的佛里（Katrina Foley）出席這場升旗典禮，與現場數百名僑胞一起，唱台美兩國國歌，目送美國國旗、中華民國國旗升上旗桿。旗桿是僑胞臨時架設，不屬於市府。

佛里表示，橘郡經濟名列全美前10，是第9大的郡級經濟體，其中台灣人社群貢獻良多，最著名的鼎泰豐餐廳也在她的轄區內，「今天看到台美國旗並列，展現我們在這裡的團結，支持在地產業與文化」。

佛里說：「台灣人民長期為民主奮鬥，對抗反民主的勢力，這正是我們珍視的價值。美國建立在自由與民主的價值之上，重視人民追求生活、自由與幸福的權利。這是我們最重要的共同點。」

升旗典禮之後，施放和平鴿。當地高中行進樂隊、美式啦啦隊和童子軍團體參與表演，10多個僑胞社團與校友會遊行進場。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀帶著台灣字樣的帽子出席。

