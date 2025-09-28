韓國瑜猛補外交學分 盧秀燕2028勁敵？

立法院長韓國瑜率朝野立委展開訪日行程，會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎等東京政要。而外界所不知的是，韓國瑜堪稱近年「最愛國會外交」院長，本屆接待外賓已超越上一屆數量，似乎勤於「進修」外交學分，也讓黨內嗅到韓國瑜恐成台中市長盧秀燕挑戰二○二八年總統大位的大勁敵。

根據立院統計，韓國瑜與副院長江啟臣去年二月一日上任以來，已接待七十二個國家、三六八團、訪賓達四一九一人。對比前院長游錫堃四年任期接待八十個國家、三○四團、訪賓三五一三人，立院人士指出，韓、江任期不到一半，接待訪賓人數已經超越上屆，成為最會國會外交的院長。

立法院高層分析，韓國瑜除對來訪外賓不論層級一概來者不拒外，由於朝小野大的關係，外賓都想趁拜會國會之際與在野黨接觸，了解在野黨想法，因此外賓來立法院的頻率、團數，都與以往大不同。

立法院人士說，韓國瑜相當重視國會外交，特別在朝小野大環境下，藍綠立委各自「搶地盤」成立國會聯誼會，目前已多達近百個，韓國瑜抱持正面態度，認為這是國會發展二軌外交的好機會，也指示國際處增加預算辦理。

韓國瑜此次訪日重頭戲，除拜會日本政壇著名的「親台政治家」麻生太郎，還會拜會日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥，幾乎與重量級政要都見到面。據了解，韓國瑜下周訪日結束後，立法院擬對外宣布此行意義與成果。

商品推薦