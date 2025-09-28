聽新聞
0:00 / 0:00

前閣揆張俊雄 87歲辭世

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政李人岳／台北報導
行政院前院長張俊雄昨辭世，享壽八十七歲。本報資料照片
行政院前院長張俊雄昨辭世，享壽八十七歲。本報資料照片

總統府資政、行政院前院長張俊雄昨辭世，享壽八十七歲。賴清德總統、閣揆卓榮泰深表哀悼，並向家屬致上誠摯慰問與關懷，並請相關單位就治喪事宜提供必要協助。賴總統肯定張俊雄畢生投入台灣民主與人權領域奉獻，長年關懷社會弱勢，實為國人典範。

張俊雄出身嘉義，台大法律畢業後，開始在高雄擔任執業律師，一九七九年美麗島事件，張俊雄為牧師高俊明辯護，自此步入政壇。

張俊雄是民進黨建黨十八人工作小組之一，歷任中常委、秘書長等職。二○○○年，陳水扁參選總統，張俊雄為大選操盤，成功讓扁入主總統府，張俊雄出任府秘書長，八掌溪事件後轉任行政院副院長。

二○○○年十月，張俊雄接替唐飛出任行政院長，成為首位民進黨籍閣揆。張俊雄任內宣布停建核四，引發立法院強烈反彈；二○○二年一月，張俊雄在國會改選後辭去閣揆，由游錫堃接任。

二○○五年，海基董事長辜振甫逝世，遺缺由張俊雄接任。二○○七年五月，張俊雄接替蘇貞昌，重任閣揆，成為自陳誠後第二位回任的行政院長。

民進黨 行政院

延伸閱讀

前行政院長張俊雄辭世 黃偉哲哀悼：感念推動南科發展貢獻

前閣揆張俊雄辭世 政院：積極應對加入WTO精神令人感念

前行政院長張俊雄辭世 陳其邁發文哀悼：對台灣民主貢獻良多

前閣揆張俊雄辭世 賴總統：對台灣民主深化貢獻國人永遠銘記

相關新聞

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

行政院前院長張俊雄今天與世長辭，享壽八十七歲。張俊雄是第一位民進黨籍行政院長，並在任內宣佈停建核四，引發立法院反彈；二〇...

國際交流預算增百億 立委認「有違常理」

賴清德總統上任推行「價值外交」，與志同道合國家緊密合作。不過立法院預算中心指出，我國近五年邦交國數下滑，國際組織聲援國家...

外交部預算增列百億 學者憂：淪外交大撒幣

立法院預算中心質疑，我國邦交國數下滑，國際組織聲援也未增長，一一五年度外交部主管預算，卻較上年度追加預算前增列一○九億餘...

韓國瑜猛補外交學分 盧秀燕2028勁敵？

立法院長韓國瑜率朝野立委展開訪日行程，會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎等東京政要。而外界所不知的是，韓國瑜堪稱近年...

花蓮洪災台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援掃街車、山貓、怪手

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢堤受到重創，台中市派特種搜救大隊前往支援，昨晚返抵台中。台中市長盧秀燕說，特搜隊救出21個...

前外長程建人病逝 享壽86歲

外交部前部長程建人前晚逝世，享壽八十六歲。程建人近年來身體健康欠佳，經常進出醫院，但病情穩定，今年九月過後病情加劇，前晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。