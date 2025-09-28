前閣揆張俊雄 87歲辭世

總統府資政、行政院前院長張俊雄昨辭世，享壽八十七歲。賴清德總統、閣揆卓榮泰深表哀悼，並向家屬致上誠摯慰問與關懷，並請相關單位就治喪事宜提供必要協助。賴總統肯定張俊雄畢生投入台灣民主與人權領域奉獻，長年關懷社會弱勢，實為國人典範。

張俊雄出身嘉義，台大法律畢業後，開始在高雄擔任執業律師，一九七九年美麗島事件，張俊雄為牧師高俊明辯護，自此步入政壇。

張俊雄是民進黨建黨十八人工作小組之一，歷任中常委、秘書長等職。二○○○年，陳水扁參選總統，張俊雄為大選操盤，成功讓扁入主總統府，張俊雄出任府秘書長，八掌溪事件後轉任行政院副院長。

二○○○年十月，張俊雄接替唐飛出任行政院長，成為首位民進黨籍閣揆。張俊雄任內宣布停建核四，引發立法院強烈反彈；二○○二年一月，張俊雄在國會改選後辭去閣揆，由游錫堃接任。

二○○五年，海基董事長辜振甫逝世，遺缺由張俊雄接任。二○○七年五月，張俊雄接替蘇貞昌，重任閣揆，成為自陳誠後第二位回任的行政院長。

