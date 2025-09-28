前外長程建人病逝 享壽86歲

外交部前部長程建人前晚逝世，享壽八十六歲。程建人近年來身體健康欠佳，經常進出醫院，但病情穩定，今年九月過後病情加劇，前晚十時四十六分離世。美國與中華民國斷交時，程建人擔任中華民國大使館一等秘書，親見大使館降下青天白日滿地紅國旗，令他心中百感交集，程建人一生獻身中華民國外交，深獲外交部同仁的尊敬。

外交部昨表示，程建人的外交成就令同仁懷念，外交部長林佳龍代表全體同仁，向程建人家屬表達誠摯哀悼。

程建人歷任外交部長、新聞局長、駐美代表，還曾經是萬年國會改選後的第二屆國民黨不分區立法委員排名第一人。程建人推動外交多才多藝，外交部次長任內，與尼加拉瓜總統查莫洛夫人一同高歌，程建人使用西班牙文唱歌，查莫洛夫人彈琴伴奏，如今尼加拉瓜在民進黨政府任內斷交，讓不少人感嘆過往外交工作的務實。

程建人在大使館年代，曾負責政治事務，與國務院、國會等往來密切，程建人曾邀請當時是國會議員的福特，出席中華民國國慶酒會，他沒有預料福特會到，沒想到酒會當天，福特居然出現了，福特後來更繼任美國總統。程建人在斷交當時，與國務院中國科科長費浩偉私交不錯，儘管費浩偉同情中華民國的際遇，但許多選擇是無法避免的。

曾任駐加拿大代表的龔中誠說，程建人是外交官的一代典範，程建人的離去，也是那個世代的凋零，程建人個性溫和，處事圓融，程建人長期主管北美事務，過去的年代，兩岸在美國的外交戰場互相競爭，國家資源有限，程建人仍能發揮最大功效，維護中華民國的利益。

程建人是國民黨栽培重要的事務官，但在陳水扁總統任內，程建人依然為台灣外交奉獻心力；陳水扁任內訪美順利，多賴駐美的程建人與美方深厚交情交涉。

