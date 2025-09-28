國際交流預算增百億 立委認「有違常理」

賴清德總統上任推行「價值外交」，與志同道合國家緊密合作。不過立法院預算中心指出，我國近五年邦交國數下滑，國際組織聲援國家數亦未顯著增長，但一一五年度外交部主管預算案較上年度追加預算前增列一○九點二億元，「應周延考量」。藍白立委認為有違常理，立法院會確實監督。

預算中心指出，一一五年度外交部主管預算案四一五億元，較上年度追加預算前增幅百分之卅五點七，主要項目為外交部國際合作援外及國際會議交流等業務經費，約淨增列九十七點六億元。

然而，預算中心表示，檢視一一○年度至一一四年七月底止，除已參加國際組織外，我國邦交國自十四國減少為十二個，另聯合國氣候變化綱要公約、世界衛生組織、聯合國及國際民用航空組織等國際組織中，為我國發聲國家數未能顯著成長，經費資源未能有效轉化為提升外交地位。

預算中心表示，外交行動推展仰賴累積及穩健戰略，以轉化為提升外交地位與國際能見度，進而升為穩固戰略關係。為確保資源運用與政策目標相符，應自成效、各項目監督強度及實際需求等面向周延考量。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥表示，副總統蕭美琴日前指因預算遭砍，無法支應宣傳台灣參與聯合國在美國紐約時報廣場廣告，但事實上除前兩年經費下降，外交部經費逐年增加。且外交部媒體宣傳費今年比去年暴增一百五十倍，難免讓人懷疑是否有酬傭、設網軍，簡直離譜。

民眾黨團副總召張啓楷說，這樣編列預算明顯有違常理，國安會秘書長吳釗燮擔任外長任內，斷交八國，成了斷交部長，現在又爆民進黨府院黨共諜案，可能就是當時連續斷交主因，立院會確實監督外交部，幫國人看緊納稅錢。

民進黨立委陳冠廷則說，面對中國不斷打壓，台灣必須更積極經營議會外交、產業合作等「綜合外交」。外交經費調整是合理的，外交的價值不應只看邦交國數字，而是看能否持續提升台灣在國際社會的存在感與安全感。

