外交部預算增列百億 學者憂：淪外交大撒幣

立法院預算中心質疑，我國邦交國數下滑，國際組織聲援也未增長，一一五年度外交部主管預算，卻較上年度追加預算前增列一○九億餘元。政大外交系教授黃奎博認為，外交部若內控力不夠，或被政黨政治力介入，有可能變成「外交大撒幣」，且國會也難以監督。

曾任外交部研究設計委員會主委的黃奎博指出，如果都以「跟邦交國及理念相近的民主盟友加強互動」去包裝巨幅增長的預算，說服力顯然太弱，因此一定還需要「實質績效」，包括是否能維繫邦交國、升級非邦交國關係、提高國際參與、執行便民護民任務等。

黃奎博說，然而從蔡英文政府開始，邦交國從廿二個大減至十二個，至今未見認真檢討、究責的作為。至於升級非邦交國關係，蔡、賴政府有進展，但也有退步，而且，不能以所謂理念相近國家官員或民代，零星的口惠支持當作重要指標。

至於提高國際參與方面，黃奎博說，近十年來，未能維持原本馬政府在世衛大會、國際民航組織的有意義參與，國際刑警組織相關協商也卡關甚久，而在協助ＮＧＯ組織的參與上，因為數量過多、重要性具主觀性，較難公允地計算績效。

黃奎博指出，即便明年的外交預算「只」增加五十億元，以外交部的人力與業務綜合評估，恐仍難合理支用。他直言，外交工作因為「天高皇帝遠」算是良心事業，加上一般民眾又很難知悉箇中細節，如果外交部內控力不夠，或被政黨政治力強力介入，有可能變成「外交大撒幣」，立委能否揪出弊端也尚在未定之天。

淡江大學戰略所所長李大中認為，政府需要以更專業的心態規畫政策與評估預算，尤其應避免把經費用在華而不實的大內宣，確保每分錢都花在刀口上，應更應務實檢視政策的實際成效為何。

