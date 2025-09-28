張俊雄辭世 林佳龍緬懷沉著穩健典範
總統府資政、前行政院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。外交部長林佳龍表示，出訪前夕傳來張俊雄過世消息，令人不捨與懷念，張俊雄兩次擔任閣揆都是臨危授命，但總能以自己的沉著穩健，協助穩定政局，是值得晚輩學習的典範。
林佳龍晚間在臉書發文表示，在即將出訪前夕，傳來張俊雄過世消息，令人不捨與懷念，回顧張俊雄一生，台大法律系畢業、高考律師，擁有一身為正義打抱不平的精神與勇氣。
林佳龍指出，美麗島事件是張俊雄人生轉折點，無懼黨國時期的威權壓迫，展現律師的道德勇氣，勇敢的挺身而出，成為美麗島辯護律師團一員，他們所展現的勇氣，激勵包括在他自己內的許多青年學子，開啟台灣一波又一波的民主運動，也時時提醒大家，民主自由得來不易。
回想過去，林佳龍說，前總統陳水扁在2000年首度當選總統時，就是由張俊雄擔任競選總部總幹事，他穩健沉著及善於溝通的性格，成為勝選功臣之一，其後並擔任第一次政黨輪替政府交接小組召集人；而當時他在協助籌組國政顧問團時，與張俊雄有了第一次的交往和合作。
林佳龍表示，張俊雄兩次擔任閣揆都是臨危授命，但總能以沉著穩健來協助穩定政局，是值得晚輩學習的典範。
林佳龍回憶，當他擔任國安會諮詢委員時，為促進與俄羅斯的交流而籌組台俄協會，特別敦請張俊雄出任台俄協會創會理事長，如今他已擔任外交部長，更是感念張俊雄對台灣外交的貢獻。
除了公務上的互動，林佳龍表示，張俊雄退休後，兩人仍常有見面，無論是前往高雄拜訪，或是在聚會場合遇見，張俊雄伉儷總像是自己的長輩般親切，更時時關心和勉勵他與妻子廖婉如，張俊雄的提點對他與妻子來說，都是一生受用的資產。
林佳龍說，在監獄擔任教誨師是張俊雄生前最重視的事情，期待迷途的羔羊都能回頭，展現一生淡泊名利，但危急時刻都會挺身而出的公義精神。
「哲人日已遠，典型在夙昔」，林佳龍表示，感念張俊雄一生的風範，相信張俊雄沒有真的離開大家，而是化為千縷微風，伴大家一起守護心愛的台灣。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言