張俊雄辭世 林佳龍緬懷沉著穩健典範

總統府資政、前行政院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。外交部長林佳龍表示，出訪前夕傳來張俊雄過世消息，令人不捨與懷念，張俊雄兩次擔任閣揆都是臨危授命，但總能以自己的沉著穩健，協助穩定政局，是值得晚輩學習的典範。

林佳龍晚間在臉書發文表示，在即將出訪前夕，傳來張俊雄過世消息，令人不捨與懷念，回顧張俊雄一生，台大法律系畢業、高考律師，擁有一身為正義打抱不平的精神與勇氣。

林佳龍指出，美麗島事件是張俊雄人生轉折點，無懼黨國時期的威權壓迫，展現律師的道德勇氣，勇敢的挺身而出，成為美麗島辯護律師團一員，他們所展現的勇氣，激勵包括在他自己內的許多青年學子，開啟台灣一波又一波的民主運動，也時時提醒大家，民主自由得來不易。

回想過去，林佳龍說，前總統陳水扁在2000年首度當選總統時，就是由張俊雄擔任競選總部總幹事，他穩健沉著及善於溝通的性格，成為勝選功臣之一，其後並擔任第一次政黨輪替政府交接小組召集人；而當時他在協助籌組國政顧問團時，與張俊雄有了第一次的交往和合作。

林佳龍表示，張俊雄兩次擔任閣揆都是臨危授命，但總能以沉著穩健來協助穩定政局，是值得晚輩學習的典範。

林佳龍回憶，當他擔任國安會諮詢委員時，為促進與俄羅斯的交流而籌組台俄協會，特別敦請張俊雄出任台俄協會創會理事長，如今他已擔任外交部長，更是感念張俊雄對台灣外交的貢獻。

除了公務上的互動，林佳龍表示，張俊雄退休後，兩人仍常有見面，無論是前往高雄拜訪，或是在聚會場合遇見，張俊雄伉儷總像是自己的長輩般親切，更時時關心和勉勵他與妻子廖婉如，張俊雄的提點對他與妻子來說，都是一生受用的資產。

林佳龍說，在監獄擔任教誨師是張俊雄生前最重視的事情，期待迷途的羔羊都能回頭，展現一生淡泊名利，但危急時刻都會挺身而出的公義精神。

「哲人日已遠，典型在夙昔」，林佳龍表示，感念張俊雄一生的風範，相信張俊雄沒有真的離開大家，而是化為千縷微風，伴大家一起守護心愛的台灣。

