張俊雄辭世 林佳龍緬懷沉著穩健典範

中央社／ 台北27日電

總統府資政、前行政院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。外交部林佳龍表示，出訪前夕傳來張俊雄過世消息，令人不捨與懷念，張俊雄兩次擔任閣揆都是臨危授命，但總能以自己的沉著穩健，協助穩定政局，是值得晚輩學習的典範。

林佳龍晚間在臉書發文表示，在即將出訪前夕，傳來張俊雄過世消息，令人不捨與懷念，回顧張俊雄一生，台大法律系畢業、高考律師，擁有一身為正義打抱不平的精神與勇氣。

林佳龍指出，美麗島事件是張俊雄人生轉折點，無懼黨國時期的威權壓迫，展現律師的道德勇氣，勇敢的挺身而出，成為美麗島辯護律師團一員，他們所展現的勇氣，激勵包括在他自己內的許多青年學子，開啟台灣一波又一波的民主運動，也時時提醒大家，民主自由得來不易。

回想過去，林佳龍說，前總統陳水扁在2000年首度當選總統時，就是由張俊雄擔任競選總部總幹事，他穩健沉著及善於溝通的性格，成為勝選功臣之一，其後並擔任第一次政黨輪替政府交接小組召集人；而當時他在協助籌組國政顧問團時，與張俊雄有了第一次的交往和合作。

林佳龍表示，張俊雄兩次擔任閣揆都是臨危授命，但總能以沉著穩健來協助穩定政局，是值得晚輩學習的典範。

林佳龍回憶，當他擔任國安會諮詢委員時，為促進與俄羅斯的交流而籌組台俄協會，特別敦請張俊雄出任台俄協會創會理事長，如今他已擔任外交部長，更是感念張俊雄對台灣外交的貢獻。

除了公務上的互動，林佳龍表示，張俊雄退休後，兩人仍常有見面，無論是前往高雄拜訪，或是在聚會場合遇見，張俊雄伉儷總像是自己的長輩般親切，更時時關心和勉勵他與妻子廖婉如，張俊雄的提點對他與妻子來說，都是一生受用的資產。

林佳龍說，在監獄擔任教誨師是張俊雄生前最重視的事情，期待迷途的羔羊都能回頭，展現一生淡泊名利，但危急時刻都會挺身而出的公義精神。

「哲人日已遠，典型在夙昔」，林佳龍表示，感念張俊雄一生的風範，相信張俊雄沒有真的離開大家，而是化為千縷微風，伴大家一起守護心愛的台灣。

林佳龍 外交部 律師

延伸閱讀

前行政院長張俊雄辭世 黃偉哲哀悼：感念推動南科發展貢獻

前閣揆張俊雄辭世 政院：積極應對加入WTO精神令人感念

前行政院長張俊雄辭世 陳其邁發文哀悼：對台灣民主貢獻良多

前閣揆張俊雄辭世 賴總統：對台灣民主深化貢獻國人永遠銘記

相關新聞

國際交流預算增百億 立委認「有違常理」

賴清德總統上任推行「價值外交」，與志同道合國家緊密合作。不過立法院預算中心指出，我國近五年邦交國數下滑，國際組織聲援國家...

韓國瑜猛補外交學分 盧秀燕2028勁敵？

立法院長韓國瑜率朝野立委展開訪日行程，會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎等東京政要。而外界所不知的是，韓國瑜堪稱近年...

外交部預算增列百億 學者憂：淪外交大撒幣

立法院預算中心質疑，我國邦交國數下滑，國際組織聲援也未增長，一一五年度外交部主管預算，卻較上年度追加預算前增列一○九億餘...

前外長程建人病逝 享壽86歲

外交部前部長程建人前晚逝世，享壽八十六歲。程建人近年來身體健康欠佳，經常進出醫院，但病情穩定，今年九月過後病情加劇，前晚...

前閣揆張俊雄 87歲辭世

總統府資政、行政院前院長張俊雄昨辭世，享壽八十七歲。賴清德總統、閣揆卓榮泰深表哀悼，並向家屬致上誠摯慰問與關懷，並請相關...

前行政院長張俊雄辭世 黃偉哲哀悼：感念推動南科發展貢獻

總統府資政、前行政院長張俊雄今天去世，享壽87歲，台南市長黃偉哲表達深感哀痛之意，他表示，張院長畢生與台灣民主、人權及法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。