前行政院長張俊雄辭世 黃偉哲哀悼：感念推動南科發展貢獻

總統府資政、前行政院長張俊雄今天去世，享壽87歲，台南市長黃偉哲表達深感哀痛之意，他表示，張院長畢生與台灣民主、人權及法治緊密相繫，一生無私奉獻，守護核心理念，退休後更全心投入公益，特別協助更生人重建人生，悲天憫人的胸懷足為後世典範。

黃偉哲回顧，張俊雄院長在任內曾親自南下視察台南科學園區，推動並加速南科二期擴建，展現中央對南部發展的責任與承諾，也為南科的長遠發展奠下厚實基礎。

黃偉哲強調，張院長的精神與理念，已深刻烙印在地方發展的歷程中。市府在此表達最深切的哀悼與敬意，願張俊雄院長安息。他說：「哲人已遠，典型猶存。」

