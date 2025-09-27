前閣揆張俊雄辭世 陳水扁：張提案取消4年條款讓我有緣選總統

總統府資政、行政院前院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。前總統陳水扁表示，感謝張俊雄提案取消民進黨的「4年條款」，讓他有緣參選2000年總統大選。「阿扁則非常抱歉2004年沒能贏得國會過半席次，好讓張俊雄閣揆變國會議長」。

陳水扁在臉書表示，張俊雄是阿扁政府首任總統府秘書長，對台灣第一次政黨輪替、政權和平轉移貢獻良多。張俊雄也是第一位民進黨籍閣揆，而且前後兩任的閣揆。任內推動金融改革6大法案和舉辦「拚經濟顧腹肚」的經發會國是會議，對台灣的經濟發展立下汗馬功勞。

陳水扁指出，員山子分洪道的基隆河整治工程就是張俊雄在行政院長任內核定的，歷經游錫堃、謝長廷擔任行政院長前後三年興建完成，永絕水患。2001年7月14日，高鐵左營車站三鐵共構先期工程開工，就是在張俊雄閣揆任內。

陳水扁提及，張俊雄並擔任他總統兼主席時的黨秘書長，「有了他的坐鎮操盤，阿扁才能在2004年一對一的總統大選連任成功」。海基會前董事長辜振甫過世，張俊雄也成為首位民進黨籍的海基會董事長。之後再回任行政院長。

陳水扁也在臉書貼出他與張俊雄伉儷的合照表示，「照片是2025年6月20日，阿扁探訪永遠的行政院長張資政賢伉儷留下的最後合照」。陳水扁說，「享壽87歲，蒙主寵召的張院長俊雄兄安息吧！嫂夫人及家屬節哀保重！」

