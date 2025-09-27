卸下閣揆成平民志工 張俊雄政壇身影成典範
前行政院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。他是美麗島大審辯護律師，之後參與組黨，2000年協助前總統陳水扁勝選，扁任內兩度擔任行政院長；卸任後婉拒職務安排、辭退禮遇，並全心投身監所教化受刑人工作，做公益安度晚年樸實生活，樹立典範。
張俊雄今天辭世，後續事宜將由前民進黨立委黃昭輝統籌，黃昭輝接受中央社訪問表示，張俊雄約今天下午兩點左右，在家中安詳辭世。
張俊雄1938年出生於嘉義市，1965年考上台大法律系，就學期間深受國際公法教授彭明敏影響，大學畢業後以第一名通過律師高考。退伍後，張俊雄選擇到高雄執業，意外開啟律師從政的人生。
1979年美麗島事件，張俊雄為長老教會牧師高俊明辯護，律師幹練形象獲得選民青睞，1983年高票當選增額立委，並順利連任多屆成為國會資深立委；而民進黨於1986年組黨時，張俊雄亦是「組黨秘密十人小組」成員。
2000年，前總統陳水扁參選總統，張俊雄負責操盤。陳水扁當選總統後，張俊雄出任總統府秘書長，在八掌溪事件後轉任行政院副院長。2000年10月，張俊雄接任唐飛擔任行政院院長，成為第1位民進黨籍院長，2002年1月立法院改選，張俊雄辭去行政院院長改由游錫堃接任。
張俊雄的政治仕途歷練，常展現對責任政治的堅持。2004年陳水扁連任，但因民進黨未能取得國會過半席次，張俊雄辭去民進黨秘書長職務；至2005年海基會董事長辜振甫辭世，由張俊雄接任董事長。2007年5月，張俊雄接替請辭的蘇貞昌、2度接任行政院長。
2008年1月，張俊雄率內閣依憲政慣例向總統陳水扁提出總辭，遭陳水扁退回，後於同年5月20日卸任，此後淡出政壇。
對2000年首次執政的民進黨來說，是否續建核四是重大政治議題。時任行政院長的張俊雄決定停建，引發政壇風波。他事後回顧這段歷史表示，沒有核四、台灣不缺電，當年政院都有完整的數據與資料，從未後悔做出停建核四決定。
張俊雄對政壇來去自有看法。前行政院秘書長劉玉山曾透露，2008年政黨輪替時，部分舊閣員想請假、不出席交接，被張俊雄以「要有民主風度」拒絕。
張俊雄的幕僚也曾說，張俊雄要幕僚們不要評論接任者，當家者一定要關照全局、決策要全盤考量，而批評現任會對執政者造成困擾；正因為秉持這股信念，張俊雄卸任後從不批評現任閣揆，並強調政治要懂得世代交替。
張俊雄卸任公職後也婉拒一切禮遇，回歸樸實簡單的退休生活，像是第1任行政院長卸任後，立刻搬出官邸改住在和平東路一棟法拍屋，讓企業界人士感到不可思議；第2任閣揆卸任後，則搬回高雄住所。最後僅在2016年民進黨重新執政，接受總統府無給職資政職務。
身為虔誠基督徒，張俊雄曾說，「我在政治上的光明、是上帝的恩典；換句話說，我虧欠上帝的，比得到的還要多很多」。為此，張俊雄退出政壇後，經常到各監所教化受刑人與死刑犯。
張俊雄曾在「聖經」扉頁中寫下，「我被主愛激勵，願獻上我的餘生，但我能做什麼？」最終，張俊雄一生如同當年從陳水扁手中、接下中正勳章的理由：「綜理百揆，勤政恤民」。
