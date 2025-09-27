國民黨主席辯論 羅智強、蔡志弘拋提前交棒總統參選人

國民黨主席選舉今天舉辦電視辯論會，針對2028總統大選提名，國民黨主席候選人郝龍斌、鄭麗文、張亞中、羅智強及蔡志弘均表示，支持建立公平公正的提名機制，而羅智強、蔡志弘更強調會提前卸任，將黨主席交給國民黨提名的總統參選人。

國民黨主席10月18日改選，共有6人完成登記參選。中天新聞於今天下午舉辦第2場「國民黨主席大辯論」，邀請國民黨主席候選人張亞中、蔡志弘、羅智強、鄭麗文、郝龍斌出席。

在犀利提問階段，資深媒體人董智森提問，現在國民黨員寄望台中市長盧秀燕能帶領國民黨重返執政，未來黨主席該如何幫助盧秀燕。

郝龍斌表示，如果未來盧秀燕是黨內唯一且眾望所歸的總統參選人，當然可以直接徵召，但如果有2人以上有意參選，最重要的是要以公平、公正、公開、合理，且大家都能接受的提名機制，並透過這個機制產生黨內最強的總統參選人，大家才能團結。

郝龍斌指出，他始終相信，沒有民主就沒有真正的團結，所以黨內的民主機制很重要。

鄭麗文表示，明年底盧秀燕卸任台中市長後，將會無縫接軌進入總統參選模式。國民黨必須在2027年初，透過公開制度順利完成黨內總統參選人的提名，後續還要跟民眾黨進行藍白合的相關機制。

鄭麗文指出，這段時間的黨主席絕非被動消極的看守黨主席，相對的有很多工作要做，在10月18日新任黨主席產生後，馬上就要跟民眾黨進行2026年地方選舉藍白合的相關作業，未來的黨主席不可能只是一個看守黨主席，只為最後把黨權交到總統參選人手上，反而是要幫助總統參選人。

張亞中表示，黨主席要建立合情合理合法的制度，讓優秀黨員都能在公平、公正、公開下競爭，沒有誰是必然的總統參選人；盧秀燕是一個考慮，但還有很多優秀黨員，現在民調高就表示2年以後民調還很高嗎，國民黨已經犯下太多的錯誤。

張亞中指出，如果他是黨主席，會辦公平公正的初選，並把黨的兵權交給贏得初選的總統參選人，且他這一任黨主席任期只到2028年5月19日，因為要建立黨主席跟總統的任期制，這就叫做制度。

羅智強表示，在完成黨內總統參選人提名後，他就會卸任黨主席，而張亞中說要交出兵權，但不卸任黨主席、要怎麼交出兵權。如果未來黨的總統參選人沒有舞台，他會交出黨主席，如果總統參選人不需要黨主席位置，也可以找能搭配的黨主席人選，只有像他這麼無私，才可能帶領國民黨打贏2028大選。

羅智強指出，至少現在國民黨內的共主是盧秀燕，如果有人要背離這個共識，他也無話可說，但相信黨員跟民眾當看得很清楚。過去5次總統大選，國民黨贏了2次，當時黨內都是一個太陽，所以國民黨要珍惜黨內難得的意見領袖。

蔡志弘表示，他把自己定位為任務型黨主席，全力支持經由公平公正公開的初選制度產生的總統參選人，並讓黨主席跟總統參選人的位置結合，這是國民黨勝選最重要的方法。目前盧秀燕是國民黨內的共主，他當然全力支持盧秀燕，讓盧秀燕在卸任台中市長後接任黨主席。

