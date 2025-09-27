助籌備2026太平洋島國論壇 林佳龍：展現台帛合作成果

快訊

中央社／ 台北27日電

外交部林佳龍今天表示，25日接待帛琉共和國眾議院議長柯奈伉儷一行，他向柯奈承諾，外交部將以「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」理念，協助帛琉籌備2026年太平洋島國論壇（PIF），在世界面前呈現台帛合作成果。

林佳龍今天在臉書發文指出，25日晚間在外交部接待柯奈（Gibson Kanai）一行人，帛琉眾議院今年在柯奈的支持下，通過支持台灣參與國際的決議，展現台帛之間的深厚情誼。

林佳龍表示，多年來，台灣與帛琉始終攜手同行，在區域安全、永續發展以及教育文化等領域，都奠定堅實的合作基礎，台灣棒球隊今年以世界冠軍的實力，協助帛琉擊敗勁敵關島，勇奪太平洋迷你運動會的冠軍，展現台帛合作的巨大潛力。

林佳龍說，將以榮邦計畫創造台帛共榮的願景，他向柯奈承諾，外交部將以「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」理念，協助帛琉籌備2026年「太平洋島國論壇」，在世界面前呈現台帛合作的成果。

林佳龍表示，帛琉是距離台灣最近的邦交國，兩國有許多共通點，同樣是海洋國家，以蔚藍的大海與蒼翠的森林聞名於世，也共享原住民文化與普世價值，展現「太平洋之道」的多元與包容精神；展望未來，台帛將繼續攜手並進，共同開創更加繁榮與永續的未來。

