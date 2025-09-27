快訊

續留富邦？日前無預警清空社群追蹤 李雅英全說了

「鏟子超人」湧入光復救災釀塞車 災民：應變中心好像沒用？

林欽榮透過「白手套」向沈慶京索賄？黃國昌稱檢裝沒聽到 北檢回應

聽新聞
0:00 / 0:00

前閣揆張俊雄辭世 蔡英文：他的身影將永遠留在台灣民主歷史裡

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府資政、前行政院長張俊雄今日與世長辭，享壽87歲。聯合報系資料照
總統府資政、前行政院長張俊雄今日與世長辭，享壽87歲。聯合報系資料照

總統府資政、行政院前院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。前總統蔡英文表示，得知張俊雄辭世的消息，讓她感到十分不捨。蔡英文說，張俊雄堅信「民主不是天上掉下來的禮物」，他的一生不僅是民主運動的參與者，更是實踐者。

蔡英文在臉書表示，39年前民進黨組成的時候，張俊雄就是「十八人建黨小組」的成員之一。而她在陸委會時期，張俊雄是她的長官，他行事穩健、風格低調，也時常給她指導，對初入政壇的她來說，是非常重要的榜樣，在從政的路上也一路給她很多的關心與教誨。

蔡英文指出，無論在立法院、總統府，或是行政院長任內，張俊雄總能調和鼎鼐，以智慧與耐心化解難題，推動台灣繼續向前。在她擔任總統任內，也邀請他擔任總統府資政，繼續為國家奉獻，他更是我請益國政重要的夥伴。

蔡英文表示，退休之後，張俊雄不改初衷，投入公益、關懷更生人，以真誠與溫暖展現政治人物少見的胸懷。

蔡英文表示，張俊雄堅信「民主不是天上掉下來的禮物」，他的一生不僅是民主運動的參與者，更是實踐者。他的身影，將永遠留在台灣民主的歷史裡。「願張院長安息，他的奉獻與精神，會留在一代代台灣人的心中。」

蔡英文 行政院 總統府

延伸閱讀

前閣揆張俊雄辭世 政院：積極應對加入WTO精神令人感念

前行政院長張俊雄辭世 陳其邁發文哀悼：對台灣民主貢獻良多

前閣揆張俊雄辭世 賴總統：對台灣民主深化貢獻國人永遠銘記

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

相關新聞

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

行政院前院長張俊雄今天與世長辭，享壽八十七歲。張俊雄是第一位民進黨籍行政院長，並在任內宣佈停建核四，引發立法院反彈；二〇...

邦交國下滑…外交部預算增109億 學者憂恐成「外交大撒幣」

立法院預算中心發現，115年度外交部主管預算，較上年度追加預算前增列109.2億元，不過我國近5年邦交國數下滑，國際組織...

前閣揆張俊雄辭世 陳水扁：張提案取消4年條款讓我有緣選總統

總統府資政、行政院前院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。前總統陳水扁表示，感謝張俊雄提案取消民進黨的「4年條款」，讓他有緣參...

國民黨主席辯論 羅智強、蔡志弘拋提前交棒總統參選人

國民黨主席選舉今天舉辦電視辯論會，針對2028總統大選提名，國民黨主席候選人郝龍斌、鄭麗文、張亞中、羅智強及蔡志弘均表示...

陳水扁悼張俊雄 細數員山子分洪、左營三鐵共構政績

總統府資政、前行政院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。前總統陳水扁今天細數張俊雄擔任總統府秘書長與兩任行政院長政績，包括核定...

前閣揆張俊雄辭世 蔡英文：他的身影將永遠留在台灣民主歷史裡

總統府資政、行政院前院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。前總統蔡英文表示，得知張俊雄辭世的消息，讓她感到十分不捨。蔡英文說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。