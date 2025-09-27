聽新聞
0:00 / 0:00
前閣揆張俊雄辭世 蔡英文：他的身影將永遠留在台灣民主歷史裡
總統府資政、行政院前院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。前總統蔡英文表示，得知張俊雄辭世的消息，讓她感到十分不捨。蔡英文說，張俊雄堅信「民主不是天上掉下來的禮物」，他的一生不僅是民主運動的參與者，更是實踐者。
蔡英文在臉書表示，39年前民進黨組成的時候，張俊雄就是「十八人建黨小組」的成員之一。而她在陸委會時期，張俊雄是她的長官，他行事穩健、風格低調，也時常給她指導，對初入政壇的她來說，是非常重要的榜樣，在從政的路上也一路給她很多的關心與教誨。
蔡英文指出，無論在立法院、總統府，或是行政院長任內，張俊雄總能調和鼎鼐，以智慧與耐心化解難題，推動台灣繼續向前。在她擔任總統任內，也邀請他擔任總統府資政，繼續為國家奉獻，他更是我請益國政重要的夥伴。
蔡英文表示，退休之後，張俊雄不改初衷，投入公益、關懷更生人，以真誠與溫暖展現政治人物少見的胸懷。
蔡英文表示，張俊雄堅信「民主不是天上掉下來的禮物」，他的一生不僅是民主運動的參與者，更是實踐者。他的身影，將永遠留在台灣民主的歷史裡。「願張院長安息，他的奉獻與精神，會留在一代代台灣人的心中。」
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言