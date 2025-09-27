前閣揆張俊雄辭世 蔡英文：他的身影將永遠留在台灣民主歷史裡

總統府資政、行政院前院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。前總統蔡英文表示，得知張俊雄辭世的消息，讓她感到十分不捨。蔡英文說，張俊雄堅信「民主不是天上掉下來的禮物」，他的一生不僅是民主運動的參與者，更是實踐者。

蔡英文在臉書表示，39年前民進黨組成的時候，張俊雄就是「十八人建黨小組」的成員之一。而她在陸委會時期，張俊雄是她的長官，他行事穩健、風格低調，也時常給她指導，對初入政壇的她來說，是非常重要的榜樣，在從政的路上也一路給她很多的關心與教誨。

蔡英文指出，無論在立法院、總統府，或是行政院長任內，張俊雄總能調和鼎鼐，以智慧與耐心化解難題，推動台灣繼續向前。在她擔任總統任內，也邀請他擔任總統府資政，繼續為國家奉獻，他更是我請益國政重要的夥伴。

蔡英文表示，退休之後，張俊雄不改初衷，投入公益、關懷更生人，以真誠與溫暖展現政治人物少見的胸懷。

蔡英文表示，張俊雄堅信「民主不是天上掉下來的禮物」，他的一生不僅是民主運動的參與者，更是實踐者。他的身影，將永遠留在台灣民主的歷史裡。「願張院長安息，他的奉獻與精神，會留在一代代台灣人的心中。」

