陳水扁悼張俊雄 細數員山子分洪、左營三鐵共構政績
總統府資政、前行政院長張俊雄今天辭世，享壽87歲。前總統陳水扁今天細數張俊雄擔任總統府秘書長與兩任行政院長政績，包括核定員山子分洪道工程，以及高鐵左營車站三鐵共構工程開工，感謝對台灣經濟發展立下功勞。
陳水扁晚間在媒體群組發文表示，張俊雄是阿扁政府首任總統府秘書長，對台灣第一次政黨輪替、政權和平轉移貢獻良多。也是第一位民進黨籍閣揆，且在前後兩次擔任閣揆期間，推動金融改革6大法案和舉辦「拼經濟顧腹肚」的經發會國是會議，對台灣的經濟發展立下汗馬功勞。
陳水扁指出，員山子分洪道的基隆河整治工程就是張俊雄擔任行政院時核定的，歷經游錫堃、謝長廷前後3年興建完成，永絕水患。2001年7月14日，高鐵左營車站三鐵共構先期工程開工，就是在張俊雄任內。
陳水扁提到，張俊雄擔任自己當總統兼主席時的黨秘書長，有了他的坐鎮操盤，才能在2004年1對1的總統大選連任成功。前海基會董事長辜振甫過世，張俊雄也成為首位民進黨籍的海基會董事長，之後再回任行政院長。
陳水扁強調，感謝張俊雄提案取消民進黨的「4年條款」，讓他有緣參選2000年總統大選，他非常抱歉2004年沒能贏得國會過半席次，好讓張俊雄閣揆變國會議長。
