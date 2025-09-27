前閣揆張俊雄辭世 政院：積極應對加入WTO精神令人感念

總統府資政、行政院前院長張俊雄今日辭世，享壽87歲。行政院表示，閣揆卓榮泰院長深感哀悼，並向家屬致上誠摯慰問。

卓榮泰表示，張俊雄一生奉獻於台灣民主自由，致力深化人權與法治，並為此投身公共事務，歷任立法委員、總統府秘書長、行政院副院長與行政院院長、海峽交流基金會董事長。

卓榮泰強調，張俊榮在擔任行政院長任內，我國正式成為世界貿易組織（WTO）會員，張俊雄也協助國內產業積極應對，讓台灣再次走進世界；退休後持續推動公益事務，為社會服務，無私奉獻的精神令人感念。

