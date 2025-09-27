聽新聞
0:00 / 0:00
前閣揆張俊雄辭世 政院：積極應對加入WTO精神令人感念
總統府資政、行政院前院長張俊雄今日辭世，享壽87歲。行政院表示，閣揆卓榮泰院長深感哀悼，並向家屬致上誠摯慰問。
卓榮泰表示，張俊雄一生奉獻於台灣民主自由，致力深化人權與法治，並為此投身公共事務，歷任立法委員、總統府秘書長、行政院副院長與行政院院長、海峽交流基金會董事長。
卓榮泰強調，張俊榮在擔任行政院長任內，我國正式成為世界貿易組織（WTO）會員，張俊雄也協助國內產業積極應對，讓台灣再次走進世界；退休後持續推動公益事務，為社會服務，無私奉獻的精神令人感念。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言