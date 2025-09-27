前行政院長張俊雄辭世 陳其邁發文哀悼：對台灣民主貢獻良多
前行政院長張俊雄於今天與世長辭，高雄市長陳其邁哀悼表示，自己從張俊雄身上學到很多，「一位畢生對台灣民主與發展貢獻良多的前輩離開了我們，令人不捨、哀痛。」
陳其邁在臉書（Facebook）上緬懷張俊雄說，在從政之前，張俊雄院長在高雄擔任律師，1979年的美麗島事件，他挺身而出，在當時肅殺的氣氛中，勇敢為高俊明牧師辯護；隨後，他也以立委的身份，為高雄服務。
陳其邁說，隨著時代的巨輪急速前進，民進黨創黨十人小組、台灣第一次政黨輪替等，這些重大歷史事件，榮幸能和張俊雄院長一起參與，也在他身上學到很多。
他也回憶，現在高雄知名地標的衛武營國家藝術文化中心，從軍營轉型為公園的計畫，也是在張俊雄院長任內核定的。更令人敬佩的是，張俊雄離開政壇後，以終生志工的身份，投入全台監獄受刑人輔導、教化的工作，無私的奉獻，為台灣留下一個永恆的典範。
