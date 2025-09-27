快訊

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

「不用感謝政府任何回應」花蓮風災發言遭炎上 家家開唱狀況曝光

漂流40公里遺體非蔡男 指紋比對是捨命救「小沂」乾姑丈

駐以代表受訪：和平絕非理所當然 台灣全力建設國防

中央社／ 台北27日電

駐以色列代表李雅萍接受美國基督教電視台「三一電視台」（TBN）節目「羅森柏格報告」專訪，強調台灣從不視和平為理所當然，對國防建設始終全力以赴。「我們的目標是讓（中國國家主席）習近平深知開戰代價高昂，因而知難而退。」

據駐以色列代表處新聞稿，羅森伯格報告（TheRosenberg Report）收視人數約590萬人。

李雅萍接受主持人羅森柏格（Joel Rosenberg）訪問表示，台灣長年面對中共進犯威脅。例如1996年首度舉辦總統直選深化民主，中國的反應竟是發射飛彈恫嚇；數十年來，中國不斷升高施壓手段，包括軍事恫嚇、外交打壓、經濟脅迫、認知作戰與網路攻擊等多重混合手段。

李雅萍說，中國與俄羅斯、伊朗、北韓等國家結盟。據多方情資，中國大量向伊朗提供關鍵零組件與武器裝備，並幾乎承購所有黑市石油資源，也正在歐洲與中東戰場測試其武器系統，這證明中國的野心遠不止台灣，而是意圖顛覆現行以規則為基礎的國際秩序。

李雅萍指出，總統賴清德宣布台灣將提升國防預算，台灣人民也展現堅韌意志。台灣積極與理念相近國家建立合作關係，美國是台灣最重要的戰略夥伴之一。

李雅萍表示，台美關係多年來獲美國跨黨派支持。台灣與川普政府也維持良好互動，感謝美國堅定支持台灣。台積電宣布對美國亞利桑那州投資1650億美元（約新台幣5兆252億元），顯示台美科技產業鏈高度互信與緊密合作。

美國 李雅萍 台美關係

延伸閱讀

踢到鐵板！大陸「無人機製造商」告美國防部慘敗 軍工黑名單逃不掉

美國放寬迦納簽證限制 當地成遣送西非移民樞紐

華郵：美以轟炸後 伊朗繼續構工神秘地下核設施

嘉縣商圈聯合購物節10/1起跑2個月長 最大獎露營車

相關新聞

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

行政院前院長張俊雄今天與世長辭，享壽八十七歲。張俊雄是第一位民進黨籍行政院長，並在任內宣佈停建核四，引發立法院反彈；二〇...

邦交國下滑…外交部預算增109億 學者憂恐成「外交大撒幣」

立法院預算中心發現，115年度外交部主管預算，較上年度追加預算前增列109.2億元，不過我國近5年邦交國數下滑，國際組織...

前閣揆張俊雄辭世 政院：積極應對加入WTO精神令人感念

總統府資政、行政院前院長張俊雄今日辭世，享壽87歲。行政院表示，閣揆卓榮泰院長深感哀悼，並向家屬致上誠摯慰問。

前閣揆張俊雄辭世 賴總統：對台灣民主深化貢獻國人永遠銘記

總統府資政、前行政院長張俊雄今日與世長辭，享壽87歲。賴清德總統聞訊深表哀悼，並向家屬致上誠摯慰問與關懷。賴總統肯定張俊...

程建人辭世享壽86歲 外交部：堅守外交官理念令人懷念

外交部前部長程建人於9月26日因血癌逝世，享壽86歲。外交部表示，程建人的外交成就令同仁懷念，外交部長林佳龍代表全體同仁...

行政院前院長張俊雄辭世享壽87歲 賴總統、徐國勇致哀

行政院前院長張俊雄今天與世長辭，享壽87歲。民進黨發言人吳崢表示，兼任民進黨主席的賴清德總統與黨秘書長徐國勇表達哀悼並向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。