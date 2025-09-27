駐以代表受訪：和平絕非理所當然 台灣全力建設國防

駐以色列代表李雅萍接受美國基督教電視台「三一電視台」（TBN）節目「羅森柏格報告」專訪，強調台灣從不視和平為理所當然，對國防建設始終全力以赴。「我們的目標是讓（中國國家主席）習近平深知開戰代價高昂，因而知難而退。」

據駐以色列代表處新聞稿，羅森伯格報告（TheRosenberg Report）收視人數約590萬人。

李雅萍接受主持人羅森柏格（Joel Rosenberg）訪問表示，台灣長年面對中共進犯威脅。例如1996年首度舉辦總統直選深化民主，中國的反應竟是發射飛彈恫嚇；數十年來，中國不斷升高施壓手段，包括軍事恫嚇、外交打壓、經濟脅迫、認知作戰與網路攻擊等多重混合手段。

李雅萍說，中國與俄羅斯、伊朗、北韓等國家結盟。據多方情資，中國大量向伊朗提供關鍵零組件與武器裝備，並幾乎承購所有黑市石油資源，也正在歐洲與中東戰場測試其武器系統，這證明中國的野心遠不止台灣，而是意圖顛覆現行以規則為基礎的國際秩序。

李雅萍指出，總統賴清德宣布台灣將提升國防預算，台灣人民也展現堅韌意志。台灣積極與理念相近國家建立合作關係，美國是台灣最重要的戰略夥伴之一。

李雅萍表示，台美關係多年來獲美國跨黨派支持。台灣與川普政府也維持良好互動，感謝美國堅定支持台灣。台積電宣布對美國亞利桑那州投資1650億美元（約新台幣5兆252億元），顯示台美科技產業鏈高度互信與緊密合作。

