前閣揆張俊雄辭世 賴總統：對台灣民主深化貢獻國人永遠銘記

總統府資政、前行政院長張俊雄今日與世長辭，享壽87歲。賴清德總統聞訊深表哀悼，並向家屬致上誠摯慰問與關懷。賴總統肯定張俊雄畢生投入台灣民主與人權領域奉獻，長年關懷社會弱勢，實為國人典範。

賴總統指出，張俊雄出生於嘉義，國立台灣大學法律系畢業，早年執業於高雄，曾參與「美麗島事件」辯護工作，展現捍衛自由、人權與法治的堅定信念。

總統府表示，張俊雄長期從政服務，歷任立法委員、總統府秘書長、行政院副院長與行政院長，並出任海峽交流基金會董事長；任內推動多項政務，並代表我國深化對外交流，貢獻卓著。

賴總統表示，張俊雄卸任後仍持續投身公共與公益事務，秉持信仰與悲憫關懷社群，服務社會，展現謙遜與無私的風範。賴總統強調，國人將永遠銘記張俊雄對台灣民主深化、法治人權及公共治理的重要貢獻。

賴總統已請相關單位就治喪事宜提供必要協助，並向家屬表達最高敬意與真摯慰問。

