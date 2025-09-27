邦交國下滑…外交部預算增109億 學者憂恐成「外交大撒幣」

立法院預算中心發現，115年度外交部主管預算，較上年度追加預算前增列109.2億元，不過我國近5年邦交國數下滑，國際組織聲援國家數亦未顯著增長。政大外交系教授黃奎博認為，外交工作「天高皇帝遠」，若內控不夠，或被政黨政治力介入，有可能變成「外交大撒幣」，且國會也恐怕難以監督。

曾經擔任外交部研究設計委員會主委的黃奎博指出，外交部預算的增長必須有實際需求或實質績效作為爭取的理由，否則很容易被立法院從監督、節約的角度予以刪減。明年度外交預算比上年度追加預算前增列109億元，總數為415億元，增幅竟達35%左右，難免引起注意。

他指出，外交工作的實際需求例如增設或購買駐外館處、加強對外合作或援助、提升國際交流頻率與內容、進行邦交爭奪戰等。這方面必須以趨勢預判與業務前瞻去說服立委，有可能是基於專業研析，但也有可能是「作文比賽」、言過其實。黃奎博直言，如果都以「跟邦交國及理念相近的民主盟友加強互動」去包裝巨幅增長的預算，說服力顯然太弱。所以，一定還需要實質績效，作為基礎。

黃奎博說，「實質績效」主要聚焦於是否能維繫邦交國、升級非邦交國關係、提高國際參與、執行便民護民任務等。

從蔡英文政府開始，邦交國數從22個大減至12個，跌幅度高達45%，賴清德政府迄今未能增加友邦數，遑論兩任政府均未見認真檢討、究責的作為。至於升級非邦交國關係，蔡、賴政府有進展但也有退步，而且，不能以所謂理念相近國家官員或民代零星的口惠支持當作重要指標。所以，恐怕這兩方面的績效難以輕易讓多數立委信服。

至於提高國際參與的實績，近十年來，未能維持原本馬政府在世界衛生大會、國際民航組織的有意義參與，國際刑警組織的相關協商也卡關甚久，而在協助非政府組織的參與上，因為數量過多、重要性具主觀性，較難公允地計算績效。另外，因為缺少正式邦交，外交部在執行便民護民工作時雖然辛苦，但成績呈現較為零星。所以這兩者也難作為說服立委同意大幅增加預算的實績。

黃奎博指出，即便明年的外交預算「只」增加50億元，以外交部目前的人力與業務綜合評估，恐仍難合理支用。他直言，外交工作因為「天高皇帝遠」算是良心事業，加上一般民眾又很難知悉箇中細節，如果外交部內控力不夠，或被政黨政治力強力介入，過大幅度增加的預算將有可能變成「外交大撒幣」，屆時立委能否揪出弊端，尚在未定之天。

