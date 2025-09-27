程建人辭世享壽86歲 外交部：堅守外交官理念令人懷念
外交部前部長程建人於9月26日因血癌逝世，享壽86歲。外交部表示，程建人的外交成就令同仁懷念，外交部長林佳龍代表全體同仁，向程前部長家屬表達誠摯哀悼。
外交部指出，程建人是傑出的資深外交官，歷任外交部北美司司長、我國駐美國代表處副代表、外交部常務次長、外交部政務次長、新聞局局長、外交部長、我國駐美國代表處及我國駐歐盟兼駐比利時代表處代表等要職。
外交部強調，程建人歷經台美關係動盪飄搖的年代，仍然堅守外交官以國家利益為優先的理念，維繫關鍵台美雙邊關係的溝通管道，其外交成就實令外交部同仁懷念。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言