程建人辭世享壽86歲 外交部：堅守外交官理念令人懷念

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外交部前部長程建人於9月26日逝世，享壽86歲。圖為程建人（左）與美國前總統雷根（右）合影。圖／讀者提供
外交部前部長程建人於9月26日因血癌逝世，享壽86歲。外交部表示，程建人的外交成就令同仁懷念，外交部長林佳龍代表全體同仁，向程前部長家屬表達誠摯哀悼。

外交部指出，程建人是傑出的資深外交官，歷任外交部北美司司長、我國駐美國代表處副代表、外交部常務次長、外交部政務次長、新聞局局長、外交部長、我國駐美國代表處及我國駐歐盟兼駐比利時代表處代表等要職。

外交部強調，程建人歷經台美關係動盪飄搖的年代，仍然堅守外交官以國家利益為優先的理念，維繫關鍵台美雙邊關係的溝通管道，其外交成就實令外交部同仁懷念。

外交部前部長程建人於9月26日逝世，享壽86歲。圖為程建人夫婦與美國前總統福特（中）合影。圖／讀者提供
外交部前部長程建人於9月26日逝世，享壽86歲。圖為程建人夫婦與美國前總統福特（中）合影。圖／讀者提供

