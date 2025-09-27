人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

行政院前院長張俊雄今天與世長辭，享壽八十七歲。張俊雄是第一位民進黨籍行政院長，並在任內宣佈停建核四，引發立法院反彈；二〇〇七年扁政府末期二度出任閣揆，隨著扁政府政權輪替後，張俊雄也逐漸淡出政壇。

張俊雄出身嘉義市，台大法律畢業後，開始在高雄擔任執業律師，一九七九年美麗島事件時，張俊雄出面為牧師高俊明辯護，也因此步入政壇。

一九八六年，黨外人士組成民主進步黨時，張俊雄也是組黨的「建黨十人小組」之一，後續歷任民進黨中常委、秘書長等職。二〇〇〇年，陳水扁參選總統時，張俊雄出面為選舉操盤；陳水扁當選總統後，張俊雄出任總統府秘書長；八掌溪事件後轉任行政院副院長。

二〇〇〇年十月，張俊雄接替唐飛出任行政院院長，成為第一位民進黨籍的院長。張俊雄任內，宣佈停建核四一事引發立法院的強烈反彈；二〇〇二年一月，張俊雄在立法院改選後辭去行政院院長一職，改由游錫堃接任。

二〇〇五年，海基董事長辜振甫逝世後，張俊雄接任董事長一職。二〇〇七年五月，陳水扁宣佈，由張俊雄接替請辭的蘇貞昌，重新擔任行政院院長一職，張俊雄成為自陳誠以後第二位回任的行政院院長，也是扁政府最後一任閣揆。

近年綠營不少政治人物爆出桃色緋聞，張俊雄稱得上是這方面的綠營始祖。一九九四年，張俊雄曾經參選高雄市市長，就因一夫多妻的「雙人枕頭」問題，即使張俊雄安排情婦朱阿英站台並落髮，仍無法挽回頹勢，而以十萬票之差敗於吳敦義。張俊雄最後與妻子徐瑞英離婚，和朱阿英結婚，以免被招人話柄，不過「雙人枕頭」爭議在他從政生涯，始終如影隨形。

