睽違10年駐泰 藍夏禮：國際新局下務實推進雙邊關係

睽違10年再度派駐泰國，駐泰代表藍夏禮指出，國際局勢、經濟環境及自身歷練都已大幅改變，印太戰略、中美角力與供應鏈重組，使台商面臨挑戰也孕育新契機，他期望在既有基礎上，更務實推進台泰關係。

駐泰代表藍夏禮日前接受中央社專訪，談及他經歷派駐泰國、印尼和聖文森，並回台任職亞太司長後，再次派駐泰國的心路歷程。

他指出，過去10年累積了更宏觀的視野，如今回到泰國，感覺就像「重新學習」，因為泰國已與10年前完全不同。

藍夏禮直言，他看到曼谷最大的變化是「新大樓、新商場、新餐廳到處林立，觀光客依舊很多，繁榮感還在。」但他也指出，泰國的挑戰仍然存在，包括觀光客人數已被馬來西亞和越南超越，以及區域經濟上的競爭加劇，和新產業取代傳統勞力密集型產業，都是當局亟需面對的課題。

藍夏禮觀察，這10年間，印太戰略逐漸成形，中美在科技與貿易上的角力加劇，供應鏈重組已成全球趨勢，對台商布局造成直接衝擊。他說：「以前台商看的是勞動力成本，現在更多在乎的是法規環境、政府服務、投資誘因。」

藍夏禮表示，已經在泰國深耕落地的台商已有逾20萬，這些台商從事的行業和投資領域相當多元，有些是相對弱勢的傳產，也有一些已成功進入世界供應鏈。

對比曾派駐過的印尼，藍夏禮指出，泰國在新產業布局上具有優勢，尤其在環境、生活品質與投資便利度上，對PCB（印刷電路板）、軟體、新創、生技及醫材等產業更具吸引力。

他強調，老台商的企業韌性，能幫助新台商更快落地，並說，「新台商到泰國不需再單打獨鬥，而是有完整的台商會組織協助，代表處也會提供完整資訊，並與台商組織密切合作」。

針對台泰合作，藍夏禮表示，經貿合作已不再只是商業利益，國家安全已和半導體、AI及資通訊（ICT）發展息息相關。他說：「現在談的是總合外交（total diplomacy）。」

除了經貿，台泰在教育、勞工、農業、文化和觀光等領域上也有緊密合作。對此，藍夏禮強調，新的合作需開拓，但已存在的合作也不應被遺忘。

他以台泰合作逾50年的泰北皇家計畫為例指出，台灣農技專家協助改善在地生計，受惠農民超過了20萬人。

另外，面對中國持續加大在東南亞的影響力，藍夏禮坦承，過去幾年中國在泰國的影響力大幅提升，毋庸置疑，但台灣尋求的是與泰方務實合作，以提升或保護台商權益。他說：「只要泰方願意，大家充分討論，我相信可以找到一個很務實的合作方法。」

