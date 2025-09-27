聽新聞
行政院前院長張俊雄辭世享壽87歲 賴總統、徐國勇致哀
行政院前院長張俊雄今天與世長辭，享壽87歲。民進黨發言人吳崢表示，兼任民進黨主席的賴清德總統與黨秘書長徐國勇表達哀悼並向家屬致意。
吳錚指出，張俊雄一生奉獻台灣民主人權運動，更在擔任公職期間為國家盡心盡力，退休後投入公益為更生人心靈輔導，實為民進黨從政黨員之表率，民進黨將全力協助家屬籌辦治喪事宜，以感念張俊雄一生為黨為國之貢獻。
