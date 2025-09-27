烏克蘭科索沃資通訊專家來台受訓 吳志中盼發揮所長

外交部政務次長吳志中昨天出席外交部委託國合會與中華電信合辦的「5G與智慧應用技職班」結訓典禮，並為30名參加研習班的烏克蘭及科索沃政府資通訊專家頒發結訓證書。吳志中期許2國學員返國後持續發揮所長，共同抵禦數位威脅。

外交部發布新聞稿指出，吳志中感謝財團法人國際合作發展基金會（ICDF）及中華電信協力籌辦專班，期許烏克蘭及科索沃兩國學員返國後持續發揮所長，運用所獲技能及知識，共同抵禦數位威脅、守護全球民主自由社會共享的價值。

吳志中強調，台灣在全球半導體產業及民主供應鏈扮演關鍵角色，並與烏克蘭及科索沃同樣珍視民主價值，將與理念相近國家共同抗擊威權主義侵略，以值得信賴且具韌性的科技能力，保障自身及友邦的安全。

烏克蘭學員代表及科索沃學員代表發言感謝台灣開設研習班分享專業職能，展現對全球民主社群的團結力量。參訓學員均表示對台灣衛星通訊、智慧城市方案及網際網路先進建設印象深刻，返國後將運用所學，貢獻母國資通訊建設。

外交部說明，本次受邀來台參加「5G與智慧應用技職班」的30名學員都具備資通訊工程專業背景，並任職於電信單位或高科技產業部門，學員在台期間彼此切磋學習，有助拓展台灣與烏克蘭及科索沃資通訊領域的合作交流。

