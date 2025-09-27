【即時短評】外交受挫到內政失分 賴政府執政越來越艱難

賴清德總統高舉「價值外交」旗幟，喊出要與志同道合國家緊密合作，但民進黨從前總統蔡英文到賴清德執政，外交成果卻難掩疲弱。我國邦交國過去五年內從14國減至12國，國際組織聲援國家數也未顯著增加。賴清德上任雖沒新增斷交，但仍呈現「無退卻、亦無進展」僵局。這種停滯恐讓「價值外交」淪為難以量化的政治口號。

立院預算中心指出，115年度外交部預算較上年度增加109.2億元，增幅達35.7%，卻缺乏與成效相符的數據檢核。對基層選民而言，這種抽象辯護無法回應「花大錢卻沒成果」的疑慮，看到巨額外交經費支出，卻感受不到相應的安全感與國際地位提升，外交停滯與預算膨脹的落差，正逐漸成為賴政府的政治負擔。

外交困境不只是一場數字爭論，而正逐漸轉化為內政包袱。國內物價高漲、房價居高不下、能源轉型等民生議題壓力節節升高，社會基層要求的不只是主權，同時還有顧民生。當政府持續投入龐大資源於外交與軍購，卻無法紓解生活壓力，人民的不耐快速累積中，支持者也開始質疑，錢若無法換來國際地位與安全感，為何不花在更急迫的內政改革？

民進黨政府在內外交困的雙重夾擊下，外交上沒有顯著成果，國防上難以化解疑慮，內政更是被生活壓力追趕，恐讓民進黨陷入前所未有的焦慮。然而對賴政府而言，這場考驗才正要開始，外交停滯與內政失分交織的陰影，勢必也將影響接下來的2026政治版圖與選戰節奏。

