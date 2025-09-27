快訊

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭「經國號戰機吸入削頭」喪命 檢方查無犯罪事證簽結

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊！爭冠門票還要等日韓大戰

【即時短評】外交受挫到內政失分 賴政府執政越來越艱難

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
我國邦交國五年內從14國減至12國，國際組織聲援國家數也未顯著增加。賴清德總統上任後雖沒新增斷交，但仍呈現「無退卻、亦無進展」僵局。圖／聯合報系資料照
我國邦交國五年內從14國減至12國，國際組織聲援國家數也未顯著增加。賴清德總統上任後雖沒新增斷交，但仍呈現「無退卻、亦無進展」僵局。圖／聯合報系資料照

賴清德總統高舉「價值外交」旗幟，喊出要與志同道合國家緊密合作，但民進黨從前總統蔡英文到賴清德執政，外交成果卻難掩疲弱。我國邦交國過去五年內從14國減至12國，國際組織聲援國家數也未顯著增加。賴清德上任雖沒新增斷交，但仍呈現「無退卻、亦無進展」僵局。這種停滯恐讓「價值外交」淪為難以量化的政治口號。

立院預算中心指出，115年度外交部預算較上年度增加109.2億元，增幅達35.7%，卻缺乏與成效相符的數據檢核。對基層選民而言，這種抽象辯護無法回應「花大錢卻沒成果」的疑慮，看到巨額外交經費支出，卻感受不到相應的安全感與國際地位提升，外交停滯與預算膨脹的落差，正逐漸成為賴政府的政治負擔。

外交困境不只是一場數字爭論，而正逐漸轉化為內政包袱。國內物價高漲、房價居高不下、能源轉型等民生議題壓力節節升高，社會基層要求的不只是主權，同時還有顧民生。當政府持續投入龐大資源於外交與軍購，卻無法紓解生活壓力，人民的不耐快速累積中，支持者也開始質疑，錢若無法換來國際地位與安全感，為何不花在更急迫的內政改革？

民進黨政府在內外交困的雙重夾擊下，外交上沒有顯著成果，國防上難以化解疑慮，內政更是被生活壓力追趕，恐讓民進黨陷入前所未有的焦慮。然而對賴政府而言，這場考驗才正要開始，外交停滯與內政失分交織的陰影，勢必也將影響接下來的2026政治版圖與選戰節奏。

外交部 賴清德 民進黨

延伸閱讀

影／王義川預言黃國昌會躲五天 還會退出政壇、被關

「鏟子超人」外媒大讚 卓榮泰：賴清德一句話被無謂擴大 此時最需團結

【即時短評】中央、地方爭功諉過雙頭馬車 災民只能指望「鏟子超人」?

民調／洪災後 賴總統滿意度略回升 仍在四成以下低檔徘徊

相關新聞

【即時短評】外交受挫到內政失分 賴政府執政越來越艱難

賴清德總統高舉「價值外交」旗幟，喊出要與志同道合國家緊密合作，但民進黨從前總統蔡英文到賴清德執政，外交成果卻難掩疲弱。我...

【即時短評】中央、地方爭功諉過雙頭馬車 災民只能指望「鏟子超人」?

花蓮光復鄉搶災今進入第五天，黃金72小時已過，仍有多人失聯，家屬心急如焚等待一絲奇蹟，還有大批受災戶望著家門口半個人高的...

【即時短評】財劃法「左手給、右手扣」 地方舉債苦撐非長久之計

台中市長盧秀燕今在議會施政報告中，揭示了地方財政的兩難困境。115年度台中市總預算歲入1837億元，歲出1980億元，短...

【重磅快評】堰塞湖傷劉世芳 綠營看不到國民黨車尾燈

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，搶救黃金72小時已屆，還有11人失聯，日後重建之路漫長。有人拿國民黨執政時期處理草嶺堰塞湖的案例...

【重磅快評】勘災政治學 賴清德需要重修

賴總統又被罵了。在花蓮勘災時，他問一名男童「你的臉怎麼黑罵駡（台語）」，一句話引起譁然；又與清理災區的國軍擊掌致意，被批...

【重磅快評】賴清德記得張善政嗎？黨政救災別啃血饅頭

「現在大家都是花蓮人，沒有分彼此，傾全力與花蓮鄉親站在一起」，賴清德總統今天視察花蓮災區時保證，中央會義無反顧，跟花蓮縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。