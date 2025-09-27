快訊

你買的是保險還是詐騙保單？知名演員遭騙3447萬 投保前必知4件事

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

聽新聞
0:00 / 0:00

影／民調陷膠著！林岱樺喊出「護國市長」拚初選 參選到底意味濃

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影

民進黨立委林岱樺爭取下屆高雄市長初選，今天在華榮路、裕誠路口重新掛上大型看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。雖因涉入詐領助理費風波，承受外界質疑，但她強調，更要用行動回應市民期待，並拋出「高科技、軍工、海洋」3大產業戰略，力爭初選出線，代表民進黨出戰國民黨候選人柯志恩。

林岱樺的動作，被外界視為高雄市長初選戰局的再一次「加溫」。她表示，改革不是為了政黨，也不是為了個人，而是要讓市民過得更好，讓高雄在經濟、產業與文化上重新站穩腳步「大改革就是以人為本，市民最大」。

林岱樺指出，未來高雄要有護國三角產業戰略。第一是高科技產業，不僅鎖定半導體先進製程與AI應用，更要讓原高雄縣區的製造業成為經濟火車頭，中央正推動半導體設備產業化，高雄傳統產業如扣件、金屬加工、化學材料，都有機會透過輔導與認證，進入兆元級供應鏈。

她直言「台灣要守得住，高雄一定要站得穩」高雄擁有造船、鋼鐵、機械的基礎，應加速轉型成軍工產業鏈的一環。若當選，她承諾1年內建立無人機、無人艇示範基地，2年內協助傳產打進國際軍工供應鏈，並在台美合作下提升戰略能量。

林岱樺認為，高雄是港口城市，應該善用液化天然氣（LNG）冷能，發展高端養殖、冷鏈物流園區，讓台南、高雄、屏東形成一條完整海洋產業帶，進軍日本市場。同時，也能引進滑雪場等觀光遊樂設施，結合休閒觀光與能源轉化，打造真正的「海洋首都」。

目前民進黨內初選採對比式民調，依各家媒體民調，表態參選4人林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆差距有限，黨內競爭陷入膠著。

對此，林岱樺今以「馬拉松」比喻選舉過程，強調這是一場長期調整節奏的挑戰，「選舉就像馬拉松，要依照身心狀況調配速度，我會持續往前邁進，努力領跑，堅持到最後。」

隨著林岱樺大型看板改版重新掛上街頭，參選到底意味濃厚，外界關注，最終誰能脫穎而出，代表民進黨迎戰國民黨柯志恩，將牽動高雄藍綠版圖消長。據了解，林岱樺11月1日將在岡山河堤公園舉辦造勢晚會，號召支持者集結，全力衝刺初選。

民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影
民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影

林岱樺 民進黨

延伸閱讀

許智傑不領1萬元 林岱樺不跟進：尊重人民意願

為廢棄物掩埋亂象找解方 林岱樺：促嚴打非法中央協調合法去處

綠黨內初選禁掛大咖同框照 高雄最大贏家是她

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

相關新聞

陳智菡：綠將黃國昌與狗仔畫等號 貪腐集團想除之而後快

民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，至今未見黃國昌現身回應。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，綠營想把揭發...

影／王義川預言黃國昌會躲五天 還會退出政壇、被關

賴清德總統子弟兵林俊憲今天成立山區後援會，立委王義川專程南下站台助講。他痛罵民眾黨主席黃國昌政治生命已死、應該退出政壇。...

缺乏中央、地方政府整合 「鏟子超人」志工漫無目的行走

花蓮縣光復鄉災情慘重，近日大批「鏟子超人」熱心前往當地協助。即使大量人力進場，有民眾發現現場人力調配不佳，甚至有人來拍片...

花蓮災區清汙泥…宜蘭來了！出動29人、17輛清運機具挺進災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉街道、民宅遭大量汙泥層層覆蓋，宜蘭縣繼23日指派消防局搶救人員挺進救災，代理縣長林茂盛...

花蓮光復急迫災後復原 雪隧開放救災車輛申請通行

為協助花蓮光復鄉水災復原工作，高速公路局於災後起即開放救災車輛申請通行雪山隧道，以提供民間企業或團體等得盡速前往當地進行...

10萬補助難解育兒困境 又是百里侯選舉牛肉的大撒幣？

行政院政務委員陳時中日前宣布將生育補助統一提高為10萬元，號稱解決過去因繳健保費或資格不同而造成的不公平。這項政策乍聽之下公平，但實際根本無助解決多數有育兒能力的新手父母所面臨的照顧困境與壓力。這「10萬元大紅包」看似展現政府對育兒家庭的「關心」，但同時也暴露主事者在面對台灣嚴峻的少子女化危機時，其思考的短視與失焦，更不免讓人質疑，這筆錢是在大罷免失利後，為明年地方百里侯選舉的鋪路，藉此好拿來當「牛肉端上桌」的政績操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。