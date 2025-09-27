影／民調陷膠著！林岱樺喊出「護國市長」拚初選 參選到底意味濃

民進黨立委林岱樺爭取下屆高雄市長初選，今天在華榮路、裕誠路口重新掛上大型看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。雖因涉入詐領助理費風波，承受外界質疑，但她強調，更要用行動回應市民期待，並拋出「高科技、軍工、海洋」3大產業戰略，力爭初選出線，代表民進黨出戰國民黨候選人柯志恩。

林岱樺的動作，被外界視為高雄市長初選戰局的再一次「加溫」。她表示，改革不是為了政黨，也不是為了個人，而是要讓市民過得更好，讓高雄在經濟、產業與文化上重新站穩腳步「大改革就是以人為本，市民最大」。

林岱樺指出，未來高雄要有護國三角產業戰略。第一是高科技產業，不僅鎖定半導體先進製程與AI應用，更要讓原高雄縣區的製造業成為經濟火車頭，中央正推動半導體設備產業化，高雄傳統產業如扣件、金屬加工、化學材料，都有機會透過輔導與認證，進入兆元級供應鏈。

她直言「台灣要守得住，高雄一定要站得穩」高雄擁有造船、鋼鐵、機械的基礎，應加速轉型成軍工產業鏈的一環。若當選，她承諾1年內建立無人機、無人艇示範基地，2年內協助傳產打進國際軍工供應鏈，並在台美合作下提升戰略能量。

林岱樺認為，高雄是港口城市，應該善用液化天然氣（LNG）冷能，發展高端養殖、冷鏈物流園區，讓台南、高雄、屏東形成一條完整海洋產業帶，進軍日本市場。同時，也能引進滑雪場等觀光遊樂設施，結合休閒觀光與能源轉化，打造真正的「海洋首都」。

目前民進黨內初選採對比式民調，依各家媒體民調，表態參選4人林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆差距有限，黨內競爭陷入膠著。

對此，林岱樺今以「馬拉松」比喻選舉過程，強調這是一場長期調整節奏的挑戰，「選舉就像馬拉松，要依照身心狀況調配速度，我會持續往前邁進，努力領跑，堅持到最後。」

隨著林岱樺大型看板改版重新掛上街頭，參選到底意味濃厚，外界關注，最終誰能脫穎而出，代表民進黨迎戰國民黨柯志恩，將牽動高雄藍綠版圖消長。據了解，林岱樺11月1日將在岡山河堤公園舉辦造勢晚會，號召支持者集結，全力衝刺初選。 民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影 民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影 民進黨立委林岱樺重掛大看板，喊出「大改革、護國市長」口號，宣示不放棄參選決心。記者郭韋綺／攝影

商品推薦