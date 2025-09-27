影／王義川預言黃國昌會躲五天 還會退出政壇、被關

賴清德總統子弟兵林俊憲今天成立山區後援會，立委王義川專程南下站台助講。他痛罵民眾黨主席黃國昌政治生命已死、應該退出政壇。還預言黃國昌「總共會多躲五天」，而他提告之後「黃國昌會被判刑、被關」，台下響起一片掌聲。

王義川說，民進黨有做不好的地方可以檢討可以批評，但不可以抹黑，尤其是用下流的手段來攻擊。「黃國昌已經政治死亡了」、應該退出政壇，而且不只退出政壇，「我阿川仔會去告他、黃國昌很可能會被抓去關」。

王義川非常氣憤，還連罵了多次黃國昌「臭速仔」、派人跟蹤他自己不敢跟蹤，敢做不敢當。還說黃國昌「現在出事了、就躲起來，今天明天都不會出現，總共會躲五天」。

他說，民進黨做不好的地方，賴清德有要求各地的黨公職到地方上說明，國民黨不應只會用「扭曲抹黑的手段來傷害台灣」。

黃義川也詳細說明黨內初選的方式，不斷提醒大家，接到電話不論問什麼，都要說唯一支持林俊憲，不管對方問知不知道民進黨還有誰要選，都要說只知道支持林俊憲。他說，雖然下午「還要到三立、民視繼續戰」，還是要趕來為林俊憲站台。

