外交部國際交流費增109億 學者：應避免用在華而不實大內宣
立法院預算中心發現，115年度外交部主管預算案較上年度追加預算前增列109.2億元，不過我國近5年邦交國數下滑，國際組織聲援國家數亦未顯著增長。淡江大學戰略所所長李大中認為，政府需要以更專業的心態規劃政策與評估預算，尤其應避免把經費用在華而不實的大內宣。
預算中心指出，我國近5年邦交國數下滑，邦交國減少為12個，國際組織聲援國家數亦未顯著增長，但115年度外交部主管預算編列415億元，較上年度追加預算前增列109.2億元。預算中心對此質疑，過往外交成效未能轉化為國際承認度與實質支持。
李大中認為，政府的整體資源有限，明年度外交部預算增列超過百億，增幅超過35%，自然引起輿論的高度關注，因此政府有必要向立院與社會大眾充分溝通與說明。
李大中指出，絕大多數國人都肯定外交人員的辛勞，但政府需要以更專業的心態規劃政策與評估預算，確保每分錢都花在刀口上，尤其應避免把經費用在華而不實的大內宣，更應務實檢視政策的實際成效為何。
他舉例，近年來除了部分理念相同國家在國際間持續幫台灣發聲，以及國際友人密集訪台之外，到底台灣在多邊國際參與、雙邊經貿協定以及邦交國數量方面，有何具體的成績單與重要突破？例如cptpp、WHA、UNFCCC、ICAO等等，這些都是主政者必須正視的問題。
