陳智菡：綠將黃國昌與狗仔畫等號 貪腐集團想除之而後快

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，一夥人把黃國昌扣上「台版水門案」大帽。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，至今未見黃國昌現身回應。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，綠營想把揭發弊案、捍衛公眾利益，與恐嚇取財的狗仔畫上等號，黃國昌踢爆宛如肉粽串的弊案，多少綠色貪腐集團想除之而後快，一夥人把黃國昌扣上「台版水門案」大帽。

陳智菡在臉書發文表示，看了一整天綠媒集體高潮與一堆毫無道德的名嘴對黃國昌大舉進攻，說黃國昌是狗仔總指揮、偷拍沒道德，記者協會還跳出來呼籲「記者應恪守第四權精神，政治人物不可指揮並利用媒體攻擊政敵。」此言真令人振聾發聵，但除了道貌岸然的話，請問貴單位新聞過分偏向執政黨，喪失實質社會公正性與影響力的腐敗現象，做了什麼？

陳智菡說，這條新聞從一個號稱用膝蓋與電信監控人民、沾沾自喜大談「造謠四步驟」的綠委王義川發動，除了用盡低俗的字眼不斷叫囂謾罵，根本毫無證據；另一個最擅長偷拍跟監爆料，幫執政黨威脅恐嚇在野黨的鏡集團，一夥人把黃國昌扣上「台版水門案」大帽。

陳智菡質疑，證據呢？就憑著一句「黃國昌指揮狗仔」，聲稱某個地址是大本營，就可以這樣做文章？新聞的真實查證呢？至少來個 「有假圖有真相」？什麼都沒有，劇本是虛的，喊打喊殺與謠言的真實惡意，都是真的。

「民進黨唸一下歷史好嗎？」陳智菡還說，美國水門案是執政黨竊聽在野黨，還抓到嫌犯潛入民主黨全國委員會總部安裝竊聽器和拍攝文件，經聯邦調查局發現，背後是白宮高層與尼克森授意策畫，而黃國昌是在野黨主席、立委，如何動用國家資源監控政敵？其次過去做揭弊者保護，踢爆宛如肉粽串的綠能弊案、國軍非法使用華為設備、國防部採購防彈背心弊案等，多少綠色貪腐集團恨得牙癢癢，想除之而後快。

陳智菡還說，綠營現在抓著一個虛浮至極的爆料，與恐嚇取財的狗仔畫上等號，用潑髒水來打黃國昌的人設，還想用謠言製造黃國昌和前駐席柯文哲的矛盾，八八會館最早不就是鏡爆的？最關鍵資料是內部監視器畫面，根本不是跟監可以取得，劇本能不能寫得用心一點？

黃國昌 陳智菡 弊案 綠營 偷拍

民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，至今未見黃國昌現身回應。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，綠營想把揭發...

