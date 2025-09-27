邦交國數下滑 外交部明年度大增109億國際合作交流費

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／台北即時報導
賴清德總統日前在紐約非營利組織Concordia峰會發表錄影談話，強調要推行價值外交，與志同道合國家緊密合作。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統日前強調要推行價值外交，與志同道合國家緊密合作。不過，立法院預算中心指出，我國近5年邦交國數下滑，國際組織聲援國家數亦未顯著增長，但115年度外交部主管預算案較上年度追加預算前增列109.2億元，應周延考量。藍白認為有違常理；綠則強調，外交價值不應只看邦交國數字。

預算中心指出，115年度外交部主管預算案415億元，較上年度追加預算前增列109.2億元，增幅35.7%，主要項目為外交部國際合作援外及國際會議交流等業務經費約淨增列97.6億元。

預算中心表示，我國具科技經濟優勢，可透過數位外交與供應鏈韌性等，將經濟安全納入外交思維；邦交維繫與國際組織參與也應自傳統的列席、交流、人數等形式化指標，轉為聚焦於實質貢獻，數據化檢核援助交流效益。

預算中心指出，檢視110年度至114年7月底止，除已參加國際組織外，我國邦交國自14國減少為12個，另聯合國氣候變化綱要公約、世界衛生組織、聯合國及國際民用航空組織等國際組織中，為我國發聲國家數未能顯著成長，經費資源未能有效轉化為提升外交地位。

預算中心認為，外交行動推展仰賴累積及穩健戰略，以轉化為提升外交地位與國際能見度，進而升級為穩固戰略關係。檢視過往執行情形，邦交國數量下滑，國際組織聲援國家數亦未顯著增長，外交部卻增編上年度刪減的國際合作援外及國際會議交流等經費，為確保資源運用與政策目標相符，應自成效、各項目監督強度及實際需求等面向周延考量。

國民黨首席副書記長林沛祥指出，副總統蕭美琴指因預算遭砍，無法支應宣傳台灣參與聯合國在美國紐約時代廣場廣告，但事實上除前兩年經費有下降外，其他每年外交部經費逐年增加，且外交部媒體宣傳費今年跟去年相比暴增150倍，很難不讓人懷疑是否有酬傭、設網軍等，簡直離譜。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，這樣的編列預算增加情形，明顯有違常理。之前時任外交部長吳釗燮6年任內，斷交8個邦交國，成了斷交部長，現在又爆民進黨府院黨共諜案，可能就是當時連續斷交8個邦交國主因，國會有權責及必要確實監督外交部，幫國人看緊納稅錢。

民進黨立委陳冠廷則說，我國近年邦交國確實因吳釗燮任內斷交八國而減少，但面對中國不斷升高的打壓，台灣必須更積極經營議會外交、產業合作等「綜合外交」。預算增加是為了讓台灣在沒有增加邦交國的情況下，仍能強化與民主國家之間的連結。外交經費調整是合理的，外交的價值不應只看邦交國數字，而是看能否持續提升台灣在國際社會的存在感與安全感。

外交部 邦交國 斷交

