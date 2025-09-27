快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

聽新聞
0:00 / 0:00

年均電力需求預估下降 許宇甄酸：賴政府要推產業外移？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告，預估未來十年電力需求年均成長率約為1.7％，較去年預估的2.8％下降。國民黨立委許宇甄質疑，該報告是一份粉飾太平的樂觀手冊，且報告指數字納入美對等關稅政策衝擊影響，是指賴政府要大規模推動產業外移？還是受衝擊的產業回不來了？賴清德總統要出面講清楚，台灣關稅談判究竟退讓到什麼地步？

許宇甄表示，輝達執行長黃仁勳已經提醒，主權AI比原子彈更重要；這不是AI行銷，而是對國家戰略的示警，AI 所需的算力與伺服器群，需要耗費龐大的電力。每一座數據中心、每一條晶圓廠生產線，都是不容中斷的國安級負載。停電一秒，可能就是數十億的損失，甚至會動搖台灣在全球科技鏈的地位。但電力供需報告依然以溫和成長的數字麻痺國人，對AI帶來的能源革命避重就輕。

許宇甄批評，民進黨政府喊出119年再生能源容量達 47.2GW 的宏願，卻無視太陽光電夜間歸零、風電受制環評與社會抗爭的現實。裝置容量數字的大躍進與電網調度脆弱成強烈對比。人民一再看到供電告急與備轉容量率亮橘燈。這種紙上轉型既不能保證 AI 算力穩定，也無法支撐產業的國際競爭力，更讓企業失去擴大投資台灣的信心。

此外，許宇甄指出，核能竟在這份報告中被刻意邊緣化，賴政府卻仍刻意閃避，不願面對台灣缺電的事實。核能具備高能量密度、低碳、穩定供應的特性，正是因應 AI 國安戰略最現實的選項。民進黨政府仍選擇以模糊字眼帶過，甚至連延役的可行性與條件都未正面討論。當全球多國正重新評估核能在淨零與產業競爭中的角色時，民進黨政府卻自我設限，這不僅是能源短視，更是國安自殘。

許宇甄質疑，近日供電危機頻傳，已戳破了民進黨政府備轉容量安全的假象。當台電網站的備轉容量率亮起黃色、橘色燈號，大型企業需要降載配合政府，人民如何還能相信這份報告？若能源治理失去透明與誠實，能源轉型就只是執政者騙取選票的政治口號。

再生能源 許宇甄 電力需求

延伸閱讀

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

許宇甄：討好美國採購較貴農產品 把人民當「盤仔」

民生電價將漲…許宇甄斥：賴政府死抱非核神主牌 人民迫當提款機

徐國勇指沒有台灣光復節 許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

相關新聞

邦交國數下滑 外交部明年度大增109億國際合作交流費

賴清德總統日前強調要推行價值外交，與志同道合國家緊密合作。不過，立法院預算中心指出，我國近5年邦交國數下滑，國際組織聲援...

民調／洪災後 賴總統滿意度略回升 仍在四成以下低檔徘徊

美麗島電子報公布最新民調，賴清德總統滿意度35.5%，較上個月創下就任總統後滿意度新低點，已略回升4.5個百分點；不滿意...

陳瑩提4花蓮洪災救助措施 涵蓋臨時工作、貸款利息補貼等

樺加沙颱風導致花蓮光復鄉災情慘重，民進黨立委陳瑩提出災害救助、重建修繕、融資紓困、臨時工作等4項救助措施。經溝通討論後，...

堰塞湖紅色警戒難解除 陳駿季指監測困難 回應李鴻源盼各界勿糾結名詞

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患進入第5天。農業部長陳駿季今表示，23日溢流後導致部分潰堤，溢流沖刷高達113公尺，水位已...

年均電力需求預估下降 許宇甄酸：賴政府要推產業外移？

經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告，預估未來十年電力需求年均成長率約為1.7％，較去年預估的2.8％下...

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

立法院長韓國瑜上任首次率朝野立委展開訪日行程，將會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎等東京政要。而外界所不知的是，除了立法院前院長王金平以外，韓國瑜堪稱是近年「最愛國會外交」的院長，本屆接待外賓已超越上一屆數量，韓國瑜更重視服裝儀容，西裝不離身，勤於「進修」外交學分，塑造韓國瑜版國會議長新形象，在盧秀燕鴨子划水布局的同時，外界更關注韓2028年是否更上一層樓，遙望總統大位，為自己累積實力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。