年均電力需求預估下降 許宇甄酸：賴政府要推產業外移？

經濟部能源署26日公布113年度全國電力資源供需報告，預估未來十年電力需求年均成長率約為1.7％，較去年預估的2.8％下降。國民黨立委許宇甄質疑，該報告是一份粉飾太平的樂觀手冊，且報告指數字納入美對等關稅政策衝擊影響，是指賴政府要大規模推動產業外移？還是受衝擊的產業回不來了？賴清德總統要出面講清楚，台灣關稅談判究竟退讓到什麼地步？

許宇甄表示，輝達執行長黃仁勳已經提醒，主權AI比原子彈更重要；這不是AI行銷，而是對國家戰略的示警，AI 所需的算力與伺服器群，需要耗費龐大的電力。每一座數據中心、每一條晶圓廠生產線，都是不容中斷的國安級負載。停電一秒，可能就是數十億的損失，甚至會動搖台灣在全球科技鏈的地位。但電力供需報告依然以溫和成長的數字麻痺國人，對AI帶來的能源革命避重就輕。

許宇甄批評，民進黨政府喊出119年再生能源容量達 47.2GW 的宏願，卻無視太陽光電夜間歸零、風電受制環評與社會抗爭的現實。裝置容量數字的大躍進與電網調度脆弱成強烈對比。人民一再看到供電告急與備轉容量率亮橘燈。這種紙上轉型既不能保證 AI 算力穩定，也無法支撐產業的國際競爭力，更讓企業失去擴大投資台灣的信心。

此外，許宇甄指出，核能竟在這份報告中被刻意邊緣化，賴政府卻仍刻意閃避，不願面對台灣缺電的事實。核能具備高能量密度、低碳、穩定供應的特性，正是因應 AI 國安戰略最現實的選項。民進黨政府仍選擇以模糊字眼帶過，甚至連延役的可行性與條件都未正面討論。當全球多國正重新評估核能在淨零與產業競爭中的角色時，民進黨政府卻自我設限，這不僅是能源短視，更是國安自殘。

許宇甄質疑，近日供電危機頻傳，已戳破了民進黨政府備轉容量安全的假象。當台電網站的備轉容量率亮起黃色、橘色燈號，大型企業需要降載配合政府，人民如何還能相信這份報告？若能源治理失去透明與誠實，能源轉型就只是執政者騙取選票的政治口號。

商品推薦