林佳龍歡迎美智庫訪團 強調台灣貢獻區域和平決心

外交部長林佳龍昨天設宴款待美國智庫「印太安全研究所」主席薛瑞福所率領的訪團。林佳龍表示，台灣2026年的國防預算將佔GDP的3.32%，並規劃於2030年達成5%，充分展現台灣承擔自身安全責任並為區域和平穩定貢獻心力的堅定決心。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍款待印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）主席薛瑞福（Randall G. Schriver）所率領的學者及安全專家訪問團一行。

林佳龍致詞時指出，台灣當前面臨中國發起的多層面「混合戰」威脅，包括假訊息攻擊、網路戰、灰色地帶行動、經濟脅迫與滲透活動等。為有效回應此等挑戰，總統賴清德已承諾將2026年國防預算按北約標準提高至國內生產毛額（GDP）的3.32%，並規劃於2030年前達成5%目標，充分展現台灣承擔自身安全責任並為區域和平穩定貢獻心力的堅定決心。

林佳龍強調，台灣在全球民主價值鏈與關鍵供應鏈中均居重要地位，持續透過「總合外交」策略深化與各國在價值理念、戰略同盟與經濟發展三大領域的合作，他並曾於5月率領台灣的AI伺服器製造商代表團訪問德州，德州為台灣投資美國人工智慧科技的重鎮，台灣憑藉在關鍵技術領域的優勢，已準備成為美國「人工智慧行動計畫」的重要戰略夥伴。

薛瑞福致詞時強調，這次訪台與台灣產官學各界交流後，更加瞭解台灣當前情勢及相關政策，並高度肯定台灣近來在強化自我防衛能力及全社會防衛韌性之努力。

外交部表示，誠摯歡迎薛瑞福一行來訪，並感謝「印太安全研究所」長期關注台海安全穩定，積極協助美國及盟友制定因應中國挑戰的綜合戰略。

外交部說明，薛瑞福曾任美國國防部助理部長，長期關注印太區域安全發展，「印太安全研究所」前身為2008年成立的「2049計畫研究所」，在今年5月正式轉型更名，該智庫長期專注於中國政經發展趨勢、解放軍現代化進程、台海兩岸安全情勢、區域盟邦夥伴關係建構，以及民主治理與人權保障等核心議題研究，持續透過多元管道為台灣發聲並提供政策建言。

