卓榮泰30日赴立院施政報告 盼國會支持總預算案

行政院長卓榮泰30日將赴立法院進行施政報告，內容重點將以經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先4大優先政策，以及均衡台灣為主軸，盼未來審議過程，立法院能支持推動上述政策的基本，也就是明年度中央政府總預算案。

立法院30日院會，預計上午進行審計長人事同意權案記名投票表決，下午則邀行政院長卓榮泰率各部會首長列席施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

政院人士指出，卓榮泰施政報告重點包含均衡台灣以及論述經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先4大優先政策，像是行政院會日前通過的婚育宅、彈性育嬰留停以及新青安不計入銀行放款天條限制等青年優先三重奏政策，讓婚育家庭能優先住婚育宅、加碼獲得租金補貼，且提供育嬰照顧彈性，同時也讓首購及自住的青年可以順利買房等。

另外，政院人士說，報告也會提及力拚明年新生兒數止跌的好孕3方案，包括生育補助方案、不孕症試管嬰兒補助3.0，以及醫療性生育保存補助。

報告預計也會觸及強化國安的海纜七法，至於因應國安17項策略的相關修法，據了解，相關法案尚未結束審查，因此不一定會在施政報告中提及。

行政院預計此會期提出30項優先法案，當中與4大優先政策有關法案就占20項，如企業併購法、人工智慧基本法、發展觀光條例、促進資料創新利用發展條例、貨物稅條例、使用牌照稅法、青年基本法、兒童托育服務法 、身心障礙者權益保障法等。

政院人士表示，推動上述政策的基本是明年度中央政府總預算案，卓榮泰也會提及，期盼未來總預算案在審議過程能獲得立法院支持，透過行政、立法合作，共同推動福國利民法案。

