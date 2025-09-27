快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

MLB／拉菲拉「再見三壘安打」伏虎！紅襪自2021年後再闖季後賽

影／「鏟子超人」大軍湧入光復 空拍畫面令人動容

攝影中心／ 記者季相儒／花蓮即時報導
大批志工湧入光復塞滿整條路，加快花蓮地區災後復原進度。記者季相儒／攝影
大批志工湧入光復塞滿整條路，加快花蓮地區災後復原進度。記者季相儒／攝影

受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。從昨天陸陸續續有許多志工湧入光復協助清理家園，今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理。

花蓮旅宿業者臉書發文表示，由於來花蓮支援的志工太多，疫情之後從來沒有出現這樣的人潮。該旅宿業者在災害剛發生時就提供免費住宿給相關救災單位，即便釋出的免費床位早已額滿，但許多志工朋友電話中便已經說明要自己付費。更有熱心民眾轉帳給率宿業者，想要幫志工預付房費。

今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站。記者季相儒／攝影
今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站。記者季相儒／攝影
今天適逢連假開始，「鏟子超人」大軍一早湧入光復車站，前往災區協助清理。記者季相儒／攝影
今天適逢連假開始，「鏟子超人」大軍一早湧入光復車站，前往災區協助清理。記者季相儒／攝影
今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理。記者季相儒／攝影
今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理。記者季相儒／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

雲林西螺民間募6大卡車物資今赴花蓮 張嘉郡響應捐1個月所得

花蓮光復災情慘重 慈濟投入救災 證嚴法師給慰問信曝光

影／搜救現場空拍 曝屏東特搜陷泥沼地艱難趴地爬行畫面

她捐10箱水去花蓮被婉拒！建議捐「太陽餅」 內行揭背後原因

相關新聞

民調／洪災後 賴總統滿意度略回升 仍在四成以下低檔徘徊

美麗島電子報公布最新民調，賴清德總統滿意度35.5%，較上個月創下就任總統後滿意度新低點，已略回升4.5個百分點；不滿意...

【即時短評】國寶外交的藝術 翠玉白菜和酸白菜的同與不同

國寶「翠玉白菜」正在捷克國家博物館展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐。

影／「鏟子超人」大軍湧入光復 空拍畫面令人動容

受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。從昨天陸陸續續有許多志工湧入光復協...

影／堰塞湖溢流 工程人員堤防測量摔陷泥沼...特搜隊馳援

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀慘重災情，工程人員投入救災作業，涉險在堤岸旁測量，不慎身陷泥沼，整個人差點被活埋，嘉義縣消防局...

雲林西螺民間募6大卡車物資今赴花蓮 張嘉郡響應捐1個月所得

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部25日啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，截至昨日已破2億1090...

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

立法院長韓國瑜上任首次率朝野立委展開訪日行程，將會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎等東京政要。而外界所不知的是，除了立法院前院長王金平以外，韓國瑜堪稱是近年「最愛國會外交」的院長，本屆接待外賓已超越上一屆數量，韓國瑜更重視服裝儀容，西裝不離身，勤於「進修」外交學分，塑造韓國瑜版國會議長新形象，在盧秀燕鴨子划水布局的同時，外界更關注韓2028年是否更上一層樓，遙望總統大位，為自己累積實力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。