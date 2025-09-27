影／「鏟子超人」大軍湧入光復 空拍畫面令人動容

受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。從昨天陸陸續續有許多志工湧入光復協助清理家園，今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理。

花蓮旅宿業者臉書發文表示，由於來花蓮支援的志工太多，疫情之後從來沒有出現這樣的人潮。該旅宿業者在災害剛發生時就提供免費住宿給相關救災單位，即便釋出的免費床位早已額滿，但許多志工朋友電話中便已經說明要自己付費。更有熱心民眾轉帳給率宿業者，想要幫志工預付房費。 今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站。記者季相儒／攝影 今天適逢連假開始，「鏟子超人」大軍一早湧入光復車站，前往災區協助清理。記者季相儒／攝影 今天適逢連假開始，一早有更多的志工陸陸續續的搭火車到光復車站，前往災區協助清理。記者季相儒／攝影

