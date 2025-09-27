快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

MLB／拉菲拉「再見三壘安打」伏虎！紅襪自2021年後再闖季後賽

影／堰塞湖溢流 工程人員堤防測量摔陷泥沼...特搜隊馳援

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣消防局特搜大隊挺進花蓮救災，成功救出受困堤岸旁的工程人員。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局特搜大隊挺進花蓮救災，成功救出受困堤岸旁的工程人員。圖／嘉義縣消防局提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀慘重災情，工程人員投入救災作業，涉險在堤岸旁測量，不慎身陷泥沼，整個人差點被活埋，嘉義縣消防局特搜人員趕往救援，設法踩著木板靠近，將工程人員從泥濘中救出，工程人員經隨隊醫師檢查沒有大礙，還能自行。

嘉義縣長翁章梁9月25日指派消防局特搜人員趕往花蓮協助災害搶救任務，與花蓮縣消防局保持聯繫，接受任務派遣，昨天中午12時許接獲通報，有名男性工程人員受困堤岸旁，特種搜救隊前往搶救，發現他已有超過半身陷入泥淖無法自行脫困。

特搜大隊長王景賓說，堤岸旁四周都是泥沼區域，無法直接接近，先拋出繩索讓工程人員拉住，但他受困泥沼無法脫身，特搜人員在附近找到一些木板及鐵皮，靠近後踩在物品上，將工程人員身旁泥巴挖掘刨除，最後再施力將他拉出泥淖，一起走回岸邊。

嘉義縣消防局表示，工程人員成功脫困後，由隨隊的嘉義基督教醫院醫師黃漢群協助評估與簡易處置，所幸工程人員身上無明顯外傷，身體也沒有其他感到不適的症狀，意識清楚、尚能自行行走，由消防人員陪同離開現場。

嘉義縣消防局特搜大隊挺進花蓮救災，成功救出受困堤岸旁的工程人員。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣消防局特搜大隊挺進花蓮救災，成功救出受困堤岸旁的工程人員。圖／嘉義縣消防局提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮洪災15死7失聯78傷 堰塞湖最新空拍照曝：壩頂高度降至86公尺

馬太鞍溪堰塞湖壩體現況曝 驚見V形水道「這3天持續在下切中」

【專家之眼】從堰塞湖災變談危機應對

至今不斷有落石 他們用命監測堰塞湖 努力要完成這任務

相關新聞

民調／洪災後 賴總統滿意度略回升 仍在四成以下低檔徘徊

美麗島電子報公布最新民調，賴清德總統滿意度35.5%，較上個月創下就任總統後滿意度新低點，已略回升4.5個百分點；不滿意...

【即時短評】國寶外交的藝術 翠玉白菜和酸白菜的同與不同

國寶「翠玉白菜」正在捷克國家博物館展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐。

影／「鏟子超人」大軍湧入光復 空拍畫面令人動容

受到樺加沙颱風外圍環流重創，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大水沖進光復鄉，造成嚴重災情。從昨天陸陸續續有許多志工湧入光復協...

影／堰塞湖溢流 工程人員堤防測量摔陷泥沼...特搜隊馳援

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀慘重災情，工程人員投入救災作業，涉險在堤岸旁測量，不慎身陷泥沼，整個人差點被活埋，嘉義縣消防局...

雲林西螺民間募6大卡車物資今赴花蓮 張嘉郡響應捐1個月所得

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部25日啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，截至昨日已破2億1090...

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

立法院長韓國瑜上任首次率朝野立委展開訪日行程，將會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎等東京政要。而外界所不知的是，除了立法院前院長王金平以外，韓國瑜堪稱是近年「最愛國會外交」的院長，本屆接待外賓已超越上一屆數量，韓國瑜更重視服裝儀容，西裝不離身，勤於「進修」外交學分，塑造韓國瑜版國會議長新形象，在盧秀燕鴨子划水布局的同時，外界更關注韓2028年是否更上一層樓，遙望總統大位，為自己累積實力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。