教師節慶祝取消…光復國中覆蓋1公尺淤泥 老師也在揮剷搶災拚開學
明天就是教師節，3天連假今展開，但花蓮光復災情慘重，光復國中遍地滿是泥沙、汙水，校方正努力修復校園，力拚9月30日讓師生如常上班、上課。校長黃建榮透露，原訂9月24日全鄉教師節慶祝活動也取消，「全鄉都陷入這麼艱災的環境，大家都能體諒，共體時艱。」
「我們學校目前是重災區」，光復國中校長黃建榮指出，學校覆了一層黏土、沙土，將近1公尺的厚度，目前所有重機具都已經進場，協助清淤校門口，今天會再繼續清操場等地。預計先開幾條通學步道，剛好這個連假放完，希望能夠讓師生於9月30日回到學校正常上課、上班。
光復國中現有42位教職員工、168位學生。黃建榮不諱言，如果學生待在收容所或其他地方，會處在一個不安、不正常學習的狀態，因此會透過導師聯繫學生，想辦法讓他們回到學校來上課。
黃建榮表示，目前已經有電，急需要克服水的問題，自來水公司也在努力。大家都在拚進度，希望能讓所有水電正常供應，老師們就可以回到學校正常生活。
光復國中現有42位教職員工、168位學生。黃建榮說，有6位光復鄉本地老師，絕大多數的老師都是在外地人，很多來自鄰近鄉鎮、部分是外縣市。
「老師都平安」，黃建榮說，住在光復的老師在努力清理家園，今天國軍官兵都協助到各戶清淤。外縣市來的老師是住在學校宿舍或在外租房；學校宿舍在2樓以上，這幾天正在搶救，1樓清淤後，老師們就可回來住宿；如果租房套房1樓沒受損，未來是可正常上班。
他表示，光復鄉往年慶祝教師節活動會在光復國中或是光復商工，因為2校活動中心比較寬敞，可以提供全鄉老師齊聚慶祝。原訂9月24日在光復國中舉辦，結果9月23日發生後，學校已經殘破不堪，慶祝活動就全部取消，而且大家也沒有心情，「這是非常時期、共體時艱，大家都都能夠體諒。」
黃建榮先在光復國中任教12年，離開一段時間再回來擔任校長已第3年，陸續服務15年之久。有別於過往教師節，他直言，「遇到這種天災沒辦法，全鄉都陷入這麼艱災的環境，我們當然不能再講其他的事情」，當務之急就是先清淤、整理學校，這是他們應該做的事情。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言