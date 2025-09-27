民調／洪災後 賴總統滿意度略回升 仍在四成以下低檔徘徊

美麗島電子報公布最新民調，賴清德總統滿意度35.5%，較上個月創下就任總統後滿意度新低點，已略回升4.5個百分點；不滿意度為57%，較上個月下降3.5個百分點。從縣市縣市交叉分析來看，賴總統僅在高屏地區滿意度超過五成，甚至連綠營較有優勢的雲嘉南地區，滿意度都僅有37.1%，不滿意度高達53.6%。

民調問題為，「請問，您對賴清德總統執政以來的整體表現是滿意、或不滿意？」結果顯示，很滿意 8.2%，還算滿意 27.3%，有點不滿意17.9%，很不滿意 39.1%，未明確回答 7.5%。

從縣市交叉分析來看，賴總統在高屏低區滿意度最高，達50.2％，其次為基宜花東澎金馬38.4%，雲嘉南地區37.1%，台北市33.9%，新北市33.2％，中彰投31.2%，桃竹苗地區最低，僅有27.8%。

該民調是在9月23日至25日進行；由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪；調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾；抽樣設計是住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理；樣本規模成功完訪1077人（住宅電話699人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%；樣本檢定對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。

