韓國瑜率立委團訪日 李逸洋：國會外交深化台日交流

立法院長韓國瑜率領立法院「台日交流聯誼會」跨黨派立委代表團訪日第2天，26日晚間接受駐日代表李逸洋設宴款待。李逸洋表示，「韓院長與立委們推動國會外交，深化台日交流，全面提升台日關係，收穫非常豐碩」。

李逸洋今晚邀請駐日僑領與僑胞在東京一家大飯店歡迎韓國瑜率跨黨派立委訪日。

李逸洋表示，這次訪團見到日本主要政黨重要人士，也與日華議員懇談會、日本台灣交流協會有很好的交流，將台日關係向前推進了一大步。

他表示，台日之間因為有深厚的情誼，所以從國會外交開始，到經濟、產業、貿易、觀光、文化、科技、農業、教育、運動、民間社團、地方政府，可說是全領域、全方位地在推展，在每個領域收穫的成績都非常亮麗，這是大家一起努力的成果。

李逸洋言及台灣出口的鳳梨94%銷日本、香蕉93%銷日本，日本是最大出口的國家。相對的，日本出口的蘋果77.5%銷台灣，日本很貴的麝香葡萄58.6%銷台灣，台灣居第1名。台日情誼的加深對台日農民朋友、經貿都有很大的幫助。

李逸洋表示，日本正在舉辦大阪世博，首相石破茂接見了來參觀大阪世博的友邦領袖等，包括台灣的友邦巴拉圭總統、瓜地馬拉總統，將日本與這兩國的關係提升為戰略夥伴關係。另外，石破茂也接見了貝里斯總理、史瓦帝尼國王，從旁協助台灣鞏固邦交關係。

李逸洋言及5項外交上寫下紀錄的突破。第1項是外交部政務次長吳志中到日本，李逸洋以大使名義邀請使節聚會，有8個國家捧場，其中4位是公使，吳志中以台海情勢與世界和平為題發表演講。

第2項，外交部長林佳龍7月訪日，是台日斷交53年以來首次外交部長進到東京，見到日本政要，且進入駐日代表處。

第3項，駐日代表處在日本和巴拉圭一起舉辦「台灣、巴拉圭與日本友好酒會」，這也是史上首次。

第4項是七大工業國集團（G7）的外長會議，史上首次將「一個中國」政策刪除，日本堅持要拿掉一中政策。今年7月的日本與歐盟領袖會談聲明也是史上首次把「一個中國」政策刪除。

第5項是李逸洋率駐日代表處人員出席今年廣島與長崎原爆和平紀念儀式，這是戰後80年來第一次駐日代表能參加。

李逸洋表示，在政治上有些收穫，但仍期待院長韓國瑜與立委們能施展國會外交，多訪問日本，這將是一種助力，幫台日關係加分，讓台日關係全面提升。

韓國瑜上台致詞時講了兩個代表台日交流相當深入的小故事。他說，33年前他擔任立法委員時，感覺公共安全在台灣長期不被重視，後來到日本考察，回到立法院後，向行政院提出要求，一定要讓消防署獨立存在，最後行政院拍板，消防署正式成立。

另一件就是台北農產的拍賣制度是大約50多年前向日本學習的，然後加以發揚光大，如今台灣的農產品、漁產品、花卉的拍賣制度已非常成熟，台灣所定的農產品價格成了亞洲很多地方參考的價格。

韓國瑜還對僑胞說：「各位在日本幾十年的發展，我覺得從娘家嫁出去的女兒心心念念都是自己娘家，我們在什麼情況下會看到僑界的力量呢？每當台灣有任何天災人禍時，第一個站出來的永遠是僑界，所以非常感謝大家的關心。」

韓國瑜說：「大家在僑居地努力打拚，心中只有台灣情，眼中沒有藍綠白，這樣大家會比較快樂一點。我們不要分彼此，我們就是台灣同胞，相親相愛在異國打拚，能幫忙就互相幫忙。台灣人在海外不團結的話，會給人看笑話。團結是無形的力量。」

韓國瑜一行明天前往大阪，將與僑胞交流，也計劃考察2025大阪世界博覽會（大阪世博）。

