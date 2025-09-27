悲傷教師節...陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

教師節連假今天展開，但花蓮災情慘重，對當地教師來說相當沈重，陽明交通大學退休教授高銘盛當時在佛祖街家中，水直接衝入屋裡，被大水沖走，失聯已超過4天，花蓮縣府昨列入失聯者名單，師生持續上網協尋，許多人說「我曾經是高教授的學生！教授一定會平安無事的」。

網友在Threads指出，高教授年約65歲，住在光復鄉大同村佛祖街336巷、靠近堰塞湖處，當時水直接沖進高教授屋裡時，女性親屬抓著電線沒被沖走，可是高教授被大水沖走了，懇請有任何消息情報的話聯繫高的親屬。

不過佛祖街災情慘重，搜救人員昨挺進找尋失聯者，卻要突破厚重泥漿不易，今天將持續挺進佛祖街救援，也會找尋高男等失聯者。

「拜託教授，您一定要平安無事。」有學生回憶，當年交大面試，大家履歷的興趣欄都寫「做研究、科展」，只有我寫上了「唱歌」，教授看著我，笑著說「想問的都問完了，那不如唱一首歌吧？」於是，她就在辦公室裡清唱了〈但願人長久〉，沒有伴奏，只有我和教授，還有那份專注的安靜。

學生說，唱完後，他笑著說「唱得很好，但這不是加分題喔」那一幕，一直到現在都記得。

