快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

MLB／拉菲拉「再見三壘安打」伏虎！紅襪自2021年後再闖季後賽

聯大總辯論第4日　聖文森總理：聯合國拒台長期荒謬

中央社／ 紐約26日專電

第80屆聯合國大會總辯論第4日，友邦聖文森及格瑞那丁、貝里理斯與吐瓦魯總理接力發言，呼籲聯合國納入台灣。聖文森總理龔薩福形容，台灣是和平及誠摯的土地，無法被健康、氣候變遷、國際民航與刑警等全球機制接納，這是長期的荒謬。

聯合國大會總辯論第4日，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與中國國務院總理李強陸續上台發言，台灣友邦加勒比海的聖文森及格瑞那丁、中美洲貝理斯與南太平洋島國吐瓦魯等陸續發言支持台灣參與聯合國及所屬機構。

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示，緊急呼籲維繫台海和平及讓台灣參與聯合國專業機構。擁有2300萬人的國家，民主有效運作，嚮往人民自決，有合法的體制機構展現，來自中華文明與已達第一世界的生活水準；這塊和平及誠摯的土地，無法適當的被關注健康醫療、氣候變遷、國際民航與刑警等全球機制所接納，這是長期的荒謬。

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）說，「沒有人應被丟下」的（聯合國）願景需要每個人參與，但聯合國仍然排除關鍵要角台灣人民。台灣是經濟繁榮的全球領袖，高科技創新，半導體、人工智慧、生化科技、循環能源等，都對全球供應鏈安全至關重要。

他強調，台灣對可持續發展目標做出貢獻與協助發展科技，誠心要求聯合國找到可行方式，承認台灣是追求可持續發展不可缺席的夥伴。

吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）說，提到包容性，在「沒有人應被丟下」的聯合國體系，吐瓦魯深切遺憾中華民國台灣持續被排拒，台灣是吐瓦魯長期可信賴的夥伴，並持續展現國際合作承諾，對廣泛發展項目做出貢獻。

戴斐立表示，吐瓦魯強烈認為聯大2758號決議並未禁止台灣有意義參與聯合國體系，呼籲讓台灣政府成為聯合國與專業機構的成員。

非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King MswatiIII）25日發言表示，1971年的聯合國第2758號決議並未處理台灣於聯合國的代表性，也未排除台灣參與聯合國機構；聯合國一定要找出合理方式納入台灣，台灣才能更優異的實現可持續發展目標，確保聯合國「沒人應該被丟下」的使命。

聯合國 總理 吐瓦魯

延伸閱讀

以色列總理內唐亞胡聯大演說 數百名外交官集體退場抗議

聯大主席見李強 宣稱2758決議意義清晰？我外交部：陸方認知作戰

賴總統：中國運用「混合戰」影響各國決策 盼強化與友邦情報共享

時隔7年北韓再度派員出席聯合國大會 外長崔善姬卻另有要公

相關新聞

民調／洪災後 賴總統滿意度略回升 仍在四成以下低檔徘徊

美麗島電子報公布最新民調，賴清德總統滿意度35.5%，較上個月創下就任總統後滿意度新低點，已略回升4.5個百分點；不滿意...

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

立法院長韓國瑜上任首次率朝野立委展開訪日行程，將會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎等東京政要。而外界所不知的是，除了立法院前院長王金平以外，韓國瑜堪稱是近年「最愛國會外交」的院長，本屆接待外賓已超越上一屆數量，韓國瑜更重視服裝儀容，西裝不離身，勤於「進修」外交學分，塑造韓國瑜版國會議長新形象，在盧秀燕鴨子划水布局的同時，外界更關注韓2028年是否更上一層樓，遙望總統大位，為自己累積實力。

沈有忠：若接續第四任期「習將打台灣牌鬥爭美」

陸委會副主委沈有忠昨天在台北國家圖書館的「川普第二任期地緣政治變化與台美中關係走向」學術研討會演講。他說，習近平若在二○...

觀察站／2758號決議 台灣繞不開的坎

本屆聯大主席貝爾伯克是著名的反中大將，她在擔任德國外長期間照三餐罵中國大陸，但前二天她在紐約聯大會見大陸總理李強時，中方...

中方聲稱 聯大主席指2758號決議意涵清晰

大陸國務院總理李強近日赴美出席聯合國大會，他於當地時間廿四日會見第八十屆聯合國大會主席貝爾伯克時，強調「一個中國原則」與...

聯合政府研討會 白營擬邀趙少康

二○二六選戰將至，藍白是否合作受關注。民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨正積極籌辦聯合政府的研討會，預計第二場將邀資深媒體人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。