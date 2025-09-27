聯大總辯論第4日　聖文森總理：聯合國拒台長期荒謬

第80屆聯合國大會總辯論第4日，友邦聖文森及格瑞那丁、貝里理斯與吐瓦魯總理接力發言，呼籲聯合國納入台灣。聖文森總理龔薩福形容，台灣是和平及誠摯的土地，無法被健康、氣候變遷、國際民航與刑警等全球機制接納，這是長期的荒謬。

聯合國大會總辯論第4日，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與中國國務院總理李強陸續上台發言，台灣友邦加勒比海的聖文森及格瑞那丁、中美洲貝理斯與南太平洋島國吐瓦魯等陸續發言支持台灣參與聯合國及所屬機構。

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示，緊急呼籲維繫台海和平及讓台灣參與聯合國專業機構。擁有2300萬人的國家，民主有效運作，嚮往人民自決，有合法的體制機構展現，來自中華文明與已達第一世界的生活水準；這塊和平及誠摯的土地，無法適當的被關注健康醫療、氣候變遷、國際民航與刑警等全球機制所接納，這是長期的荒謬。

貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）說，「沒有人應被丟下」的（聯合國）願景需要每個人參與，但聯合國仍然排除關鍵要角台灣人民。台灣是經濟繁榮的全球領袖，高科技創新，半導體、人工智慧、生化科技、循環能源等，都對全球供應鏈安全至關重要。

他強調，台灣對可持續發展目標做出貢獻與協助發展科技，誠心要求聯合國找到可行方式，承認台灣是追求可持續發展不可缺席的夥伴。

吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）說，提到包容性，在「沒有人應被丟下」的聯合國體系，吐瓦魯深切遺憾中華民國台灣持續被排拒，台灣是吐瓦魯長期可信賴的夥伴，並持續展現國際合作承諾，對廣泛發展項目做出貢獻。

戴斐立表示，吐瓦魯強烈認為聯大2758號決議並未禁止台灣有意義參與聯合國體系，呼籲讓台灣政府成為聯合國與專業機構的成員。

非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King MswatiIII）25日發言表示，1971年的聯合國第2758號決議並未處理台灣於聯合國的代表性，也未排除台灣參與聯合國機構；聯合國一定要找出合理方式納入台灣，台灣才能更優異的實現可持續發展目標，確保聯合國「沒人應該被丟下」的使命。

