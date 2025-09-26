聯合政府研討會 白營擬邀趙少康
二○二六選戰將至，藍白是否合作受關注。民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨正積極籌辦聯合政府的研討會，預計第二場將邀資深媒體人、戰鬥藍精神領袖趙少康參與。趙少康表示，他一向贊成聯合政府的構想，如果黃國昌邀請他參加聯合政府的研討會，他一定會出席並提出他的觀點，並且積極響應推動。
黃國昌昨接受「鄉民監察院」節目專訪談到二○二六年選戰，黃國昌說，二○二六年議員選舉部分相對單純，複數選區就各自努力，比較複雜的是縣市長選舉。民眾黨一定要想辦法爭取地方執政的機會，新竹市是其中之一，希望在其他的地方也有執政的機會。
黃國昌強調，二○二八年讓賴清德總統下台這個目標不會改變，只要符合這個目標，任何方法與路徑都可以討論，二○二六民眾黨有最大的誠意與善意來談，但不要讓過去的經驗限制自己的想像；過去的經驗就是，各自努力到一個時間點就來比民調，民調贏的人去選，這是一種形式，這個形式沒有不好，但也有可能有其他形式。
黃國昌表示，民眾黨要成立聯合政府研究小組，邀集學者專家來集思廣益，在借重國外經驗同時，也必須要配合台灣政治現實上本土特色需求。民眾黨現在非常積極籌辦第一場聯合政府研討會，首場研討會就是先邀學界、採開放模式，到第二場時會以政界人士為主，可能其他在野黨的人也可加入，例如邀約趙少康等人參加。
趙少康昨表示，他在二○二四總統副總統大選時就極力鼓吹藍白合，可惜功敗垂成。他一向贊成聯合政府的構想，這在歐洲非常普遍，既能避免贏者全拿，也可包容不同立場及主張，達成多贏的目標。如果黃國昌邀請他參加聯合政府的研討會，他一定會出席並提出他的觀點。
