黃國昌指揮狗仔跟監？綠白互槓

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋／台北報導

鏡報昨報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團，親自指揮偷拍綠營政治人物，民進黨立委吳思瑤批評，若屬實將是政壇最大醜聞；民眾黨反批，這是黃國昌在反蒐證自保，鏡報張冠李戴、移花接木，是對救災不力轉移焦點。

民進黨立委王義川去年六月質疑遭人跟拍，因此向警方報案，也已收到檢方不起訴處分書。鏡報新聞網報導後，王義川指出，報導內容的狗仔姓氏，和他收到不起訴書中登載的狗仔一樣，合理懷疑就是同一批人所為，黃國昌近年培養跟拍集團，偷拍綠營政治人物，「臭卒仔、狗仔昌」躲不掉，他一定追究到底、告到底。

王義川表示，中國國台辦去年五月宣布制裁他，狗仔就在去年五月開始租車跟監他，若其他跟監政治人物的狗仔，與他遇到的同一批人、領同一家公司薪水、受同一人指揮，那就不是他個人被跟監問題，錢從哪裡來？這些人領誰的錢？資金又從哪裡來？王說，接下來將對黃國昌集團提告，追究到底，「黃國昌你躲不掉了」。

鏡報報導指控，狗仔薪水曾來自黃國昌成立的吹哨者保護協會。王義川對此表示，黃國昌用什麼協會集團做名義？明明都是同夥，請黃國昌正面面對，這事件足以讓他在政壇被判死刑。

吳思瑤表示，黃國昌平常最愛「連連看」，抹黑、影射他人，但事涉自己，即使非常明確，卻選擇顧左右而言他；黃國昌近日在媒體前的反應，看得出其氣弱心虛，但再躲也躲不了多久，應當勇敢面對。

民眾黨表示，鏡報在前年夏天對黃國昌跟拍騷擾，黃國昌才會反蒐證自保；事隔兩年，鏡報卻以當時的對話內容編造故事、張冠李戴，以此配合綠營搞潑糞，王義川再出來叫囂謾罵，還扯上他被中國宣布制裁，又是抹紅老招。

民眾黨指出，民進黨眼見救災不力、狀況百出，這樣的抹黑只是重演黨檢媒一條龍的套路，由「中央廚房」出菜轉移焦點。

延伸閱讀

2026藍白合會採「聯合政府」？ 黃國昌：籌辦研討會擬邀趙少康

民進黨轟未見黃國昌關心災區 民眾黨：啃人血饅頭

黃國昌遭爆料偷拍綠營 民進黨：少點抹黑跟監 多點救災行動

影／媒體爆黃國昌指揮狗仔跟監 王義川怒批：狗仔昌

相關新聞

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

有國人在羅馬尼亞駕車旅遊，卻遭羅國邊境警察，以「羅馬尼亞不承認台灣」為由攔查、沒收駕照。外交部表示，已在第一時間指示兼轄...

沈有忠：若接續第四任期「習將打台灣牌鬥爭美」

陸委會副主委沈有忠昨天在台北國家圖書館的「川普第二任期地緣政治變化與台美中關係走向」學術研討會演講。他說，習近平若在二○...

白宮前官員：若台海爆發衝突「俄可能配合陸方行動」

台海情勢日益嚴峻，白宮國安會前官員萊特（Thomas Wright）表示，如果台海未來爆發衝突，俄羅斯有可能配合中國在歐...

藍黨魁10/2辯論會 首場6人同台

國民黨主席選舉進入倒數計時，聯合報與ＴＶＢＳ將於十月二日晚上六點至八點共同舉辦電視辯論會，當天共有申論、媒體提問、交叉提...

黃國昌指揮狗仔跟監？綠白互槓

鏡報昨報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團，親自指揮偷拍綠營政治人物，民進黨立委吳思瑤批評，若屬實將是政壇最大醜聞；民眾黨反...

聯合政府研討會 白營擬邀趙少康

二○二六選戰將至，藍白是否合作受關注。民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨正積極籌辦聯合政府的研討會，預計第二場將邀資深媒體人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。