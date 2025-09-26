黃國昌指揮狗仔跟監？綠白互槓

鏡報昨報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團，親自指揮偷拍綠營政治人物，民進黨立委吳思瑤批評，若屬實將是政壇最大醜聞；民眾黨反批，這是黃國昌在反蒐證自保，鏡報張冠李戴、移花接木，是對救災不力轉移焦點。

民進黨立委王義川去年六月質疑遭人跟拍，因此向警方報案，也已收到檢方不起訴處分書。鏡報新聞網報導後，王義川指出，報導內容的狗仔姓氏，和他收到不起訴書中登載的狗仔一樣，合理懷疑就是同一批人所為，黃國昌近年培養跟拍集團，偷拍綠營政治人物，「臭卒仔、狗仔昌」躲不掉，他一定追究到底、告到底。

王義川表示，中國國台辦去年五月宣布制裁他，狗仔就在去年五月開始租車跟監他，若其他跟監政治人物的狗仔，與他遇到的同一批人、領同一家公司薪水、受同一人指揮，那就不是他個人被跟監問題，錢從哪裡來？這些人領誰的錢？資金又從哪裡來？王說，接下來將對黃國昌集團提告，追究到底，「黃國昌你躲不掉了」。

鏡報報導指控，狗仔薪水曾來自黃國昌成立的吹哨者保護協會。王義川對此表示，黃國昌用什麼協會集團做名義？明明都是同夥，請黃國昌正面面對，這事件足以讓他在政壇被判死刑。

吳思瑤表示，黃國昌平常最愛「連連看」，抹黑、影射他人，但事涉自己，即使非常明確，卻選擇顧左右而言他；黃國昌近日在媒體前的反應，看得出其氣弱心虛，但再躲也躲不了多久，應當勇敢面對。

民眾黨表示，鏡報在前年夏天對黃國昌跟拍騷擾，黃國昌才會反蒐證自保；事隔兩年，鏡報卻以當時的對話內容編造故事、張冠李戴，以此配合綠營搞潑糞，王義川再出來叫囂謾罵，還扯上他被中國宣布制裁，又是抹紅老招。

民眾黨指出，民進黨眼見救災不力、狀況百出，這樣的抹黑只是重演黨檢媒一條龍的套路，由「中央廚房」出菜轉移焦點。

