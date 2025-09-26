藍黨魁10/2辯論會 首場6人同台

國民黨主席選舉進入倒數計時，聯合報與ＴＶＢＳ將於十月二日晚上六點至八點共同舉辦電視辯論會，當天共有申論、媒體提問、交叉提問以及結論四個環節，六位國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強、鄭麗文、張亞中、卓伯源、蔡志弘將同台正面交鋒。

而隨著黨主席選舉日逼近，候選人也各自出招爭取黨員支持。郝龍斌昨未有公開行程，但在臉書上拋出政見「守護同志，對抗政治介入司法」。郝龍斌表示，將推動修法限制司法羈押次數與時間，杜絕濫權羈押，另外設立「義務律師」提供遭司法追殺黨工法律支持，並建立「訴訟基金」支援受害黨工律師訴訟費用，以對抗民進黨追殺。

羅智強昨公布首支競選廣告，展現從街頭反罷、戰車宣講，到國會殿堂激烈攻防一路走來的戰鬥歷程，並傳達「世代承擔、團結國民黨、翻轉國民黨」的理念。羅智強在影片中說，無論過去現在，都必須勇敢改革，才能帶領國家度過內憂外患。

鄭麗文則打出政治經濟牌，昨日早上拜會苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌，下午拜會三三會理事長林伯豐。林伯豐說，三三會對於鄭麗文的政治理念都認同，她同時是國民黨內的青年才俊，有魅力又有論述能力，國民黨人才這麼多，應該是要讓新的人才出來。

中天新聞今日將舉行國民黨主席第二次辯論，候選人卓伯源仍未獲邀請。羅智強表示，第一個要尊重民間主辦單位，但以一個候選人的立場，基本上還是希望六個候選人都能同台。卓伯源過去在彰化縣長任內，其實也是非常有建設，他非常希望能夠同場聆聽，卓對參選黨主席的想法。

