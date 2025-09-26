觀察站／2758號決議 台灣繞不開的坎

本屆聯大主席貝爾伯克是著名的反中大將，她在擔任德國外長期間照三餐罵中國大陸，但前二天她在紐約聯大會見大陸總理李強時，中方稱她附和說出大陸樂見的詞句，莫非是換了位置換了腦袋？

今年五月剛從德國外長卸任的貝爾伯克是公認的反華鷹派代表人物，在她任內三年，凡是與中國大陸有關的幾乎都是負面或對抗，「中國威脅論」多次出自她口；她還說，「很難想像自己和中國居然生活在同一個星球上，並表示願意移居外太空，以避免與中國接觸」；德國大多數反對加徵大陸電動車關稅，她卻極力主張對陸徵收高關稅；在台灣問題上，二○二三年四月她到北京踢館，警告中共不得軍事介入台灣；德艦通過台灣海峽她舉雙手贊成等。

但這麼討厭中國、對台應算友好的聯大主席，仍然說出「聯大第二七五八號決議意涵清晰，本屆聯大將堅定恪守一個中國原則」，她只是就事論事—再怎麼討厭中國、不願與中國共處，也不能違反國際法與聯合國多數會員國所做成的決議。

這個決議就是台灣聞之色變的聯大二七五八號決議。換句話說，即便美國在台協會（ＡＩＴ）提出「台灣地位未定論」，美國國務院也表態支持下，也難以動搖聯合國的決議，台灣想越過聯合國，甩掉二七五八號決議包袱，以台灣身分參與並加入國際社會的可能性幾乎為零。

當年聯大第二七五八號決議是處理中國代表權的問題，把原本代表中國的中華民國改成中華人民共和國，在一九七一年十月二十五日，在第二十六屆聯合國大會上表決通過。

台灣近年稱，決議內容未涉及台灣主權，美眾院也於今年五月通過法案，指該決議不涉台灣主權，問題在聯合國至少有一百多國都不支持美台的說法，而是認同一中原則（或一中政策），台灣屬於中國一部分，台灣要怎麼反超？

隨著美國與台灣愈是聲稱「台灣未定論」，中共的反制力道也會愈強，今年伊始，就可見大陸持續以國際法律戰，在與超過四十個與他國的聯合聲明或公報中，重申一中原則、一中政策、反對台獨，甚至在中方文件、官員會見中談到支持和平統一、一國兩制等。

貝爾伯克之說只是呈現當前主流的國際關係定位，台灣要突破中共在國際上的圍堵，並不容易，還是得回到前監察院長、外交部長錢復曾說過的「兩岸關係位階高於外交政策」的現實。

