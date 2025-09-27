聽新聞
沈有忠：若接續第四任期「習將打台灣牌鬥爭美」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

陸委會副主委沈有忠昨天在台北國家圖書館的「川普第二任期地緣政治變化與台美中關係走向」學術研討會演講。他說，習近平若在二○二七年接續第四任期，將全面對美鬥爭，台灣將是第一張牌。台灣必須團結、連結國際，不讓周邊條件支持這樣的事情發生。

沈有忠表示，習第一任期、第二任期分別致力於權力鞏固、肅清政敵；第三任期為思想準備，不斷操弄極端民族主義。接下來就展開全面對美鬥爭，第一步則是瞄準台灣，台灣會是第一張牌，接下來日本、韓國、第二島鏈、澳洲、美國夏威夷，甚至是美國本土。

沈有忠強調，台灣必須團結，與國際社會密切合作，以避免所謂的侵台時間點出現。

習近平 兩岸關係

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

有國人在羅馬尼亞駕車旅遊，卻遭羅國邊境警察，以「羅馬尼亞不承認台灣」為由攔查、沒收駕照。外交部表示，已在第一時間指示兼轄...

白宮前官員：若台海爆發衝突「俄可能配合陸方行動」

台海情勢日益嚴峻，白宮國安會前官員萊特（Thomas Wright）表示，如果台海未來爆發衝突，俄羅斯有可能配合中國在歐...

藍黨魁10/2辯論會 首場6人同台

國民黨主席選舉進入倒數計時，聯合報與ＴＶＢＳ將於十月二日晚上六點至八點共同舉辦電視辯論會，當天共有申論、媒體提問、交叉提...

黃國昌指揮狗仔跟監？綠白互槓

鏡報昨報導民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團，親自指揮偷拍綠營政治人物，民進黨立委吳思瑤批評，若屬實將是政壇最大醜聞；民眾黨反...

聯合政府研討會 白營擬邀趙少康

二○二六選戰將至，藍白是否合作受關注。民眾黨主席黃國昌昨表示，民眾黨正積極籌辦聯合政府的研討會，預計第二場將邀資深媒體人...

