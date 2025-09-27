沈有忠：若接續第四任期「習將打台灣牌鬥爭美」

陸委會副主委沈有忠昨天在台北國家圖書館的「川普第二任期地緣政治變化與台美中關係走向」學術研討會演講。他說，習近平若在二○二七年接續第四任期，將全面對美鬥爭，台灣將是第一張牌。台灣必須團結、連結國際，不讓周邊條件支持這樣的事情發生。

沈有忠表示，習第一任期、第二任期分別致力於權力鞏固、肅清政敵；第三任期為思想準備，不斷操弄極端民族主義。接下來就展開全面對美鬥爭，第一步則是瞄準台灣，台灣會是第一張牌，接下來日本、韓國、第二島鏈、澳洲、美國夏威夷，甚至是美國本土。

沈有忠強調，台灣必須團結，與國際社會密切合作，以避免所謂的侵台時間點出現。

