聽新聞
0:00 / 0:00
沈有忠：若接續第四任期「習將打台灣牌鬥爭美」
陸委會副主委沈有忠昨天在台北國家圖書館的「川普第二任期地緣政治變化與台美中關係走向」學術研討會演講。他說，習近平若在二○二七年接續第四任期，將全面對美鬥爭，台灣將是第一張牌。台灣必須團結、連結國際，不讓周邊條件支持這樣的事情發生。
沈有忠表示，習第一任期、第二任期分別致力於權力鞏固、肅清政敵；第三任期為思想準備，不斷操弄極端民族主義。接下來就展開全面對美鬥爭，第一步則是瞄準台灣，台灣會是第一張牌，接下來日本、韓國、第二島鏈、澳洲、美國夏威夷，甚至是美國本土。
沈有忠強調，台灣必須團結，與國際社會密切合作，以避免所謂的侵台時間點出現。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言