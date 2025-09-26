「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

有國人在羅馬尼亞駕車旅遊，卻遭羅國邊境警察，以「羅馬尼亞不承認台灣」為由攔查、沒收駕照。外交部表示，已在第一時間指示兼轄羅馬尼亞的駐斯洛伐克代表處，立即向羅國政府表達關切，全力維護我國民眾的權利。

有民眾在臉書貼文，記述一行4人從羅馬尼亞駕車打算前往匈牙利旅行，但在距離邊境僅100公尺的關卡，卻被羅馬尼亞邊境警察攔查，以「羅馬尼亞不承認台灣」為由，宣告駕駛者所持用的台灣駕照在當地不合法，必須查扣沒收。

當事人雖急洽我駐匈牙利代表處，但得到的回覆卻是「這種國家，就算知道錯了也不會承認錯，更不會跟你道歉，他們只會維護自己人，所以用什麼方式爭取都沒用，最好就是遵照指示，有罰單收罰單，想辦法走了再說。」

最後一行人折騰4個小時後，雖然得到羅馬尼亞警方放行，也交還了國際駕照、護照等文件，但台灣駕照卻仍被扣留。

對此，外交部表示，外交部十分重視民眾在羅馬尼亞駕車，遭警察攔下及扣留駕照的事件。外交部已在第一時間指示我國兼轄羅馬尼亞之駐斯洛伐克代表處，立即向羅國政府相關單位表達關切及瞭解情形，全力維護我國民眾在羅國之權利。

