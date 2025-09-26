快訊

搞烏龍？腎臟癌手術竟遭醫生「切錯邊」 老翁僅剩病腎超崩潰

釜山影展／舒淇憑「女孩」奪「釜山獎」最佳導演獎 台上致謝侯孝賢

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
有國人在羅馬尼亞駕車旅遊，卻遭當地邊境警察攔查、沒收駕照。外交部表示，已在第一時間指示兼轄羅馬尼亞的駐斯洛伐克代表處，立即向羅國政府表達關切，全力維護我國民眾的權利。 。(本報系資料照)
有國人在羅馬尼亞駕車旅遊，卻遭當地邊境警察攔查、沒收駕照。外交部表示，已在第一時間指示兼轄羅馬尼亞的駐斯洛伐克代表處，立即向羅國政府表達關切，全力維護我國民眾的權利。 。(本報系資料照)

有國人在羅馬尼亞駕車旅遊，卻遭羅國邊境警察，以「羅馬尼亞不承認台灣」為由攔查、沒收駕照外交部表示，已在第一時間指示兼轄羅馬尼亞的駐斯洛伐克代表處，立即向羅國政府表達關切，全力維護我國民眾的權利。

有民眾在臉書貼文，記述一行4人從羅馬尼亞駕車打算前往匈牙利旅行，但在距離邊境僅100公尺的關卡，卻被羅馬尼亞邊境警察攔查，以「羅馬尼亞不承認台灣」為由，宣告駕駛者所持用的台灣駕照在當地不合法，必須查扣沒收。

當事人雖急洽我駐匈牙利代表處，但得到的回覆卻是「這種國家，就算知道錯了也不會承認錯，更不會跟你道歉，他們只會維護自己人，所以用什麼方式爭取都沒用，最好就是遵照指示，有罰單收罰單，想辦法走了再說。」

最後一行人折騰4個小時後，雖然得到羅馬尼亞警方放行，也交還了國際駕照、護照等文件，但台灣駕照卻仍被扣留。

對此，外交部表示，外交部十分重視民眾在羅馬尼亞駕車，遭警察攔下及扣留駕照的事件。外交部已在第一時間指示我國兼轄羅馬尼亞之駐斯洛伐克代表處，立即向羅國政府相關單位表達關切及瞭解情形，全力維護我國民眾在羅國之權利。

羅馬尼亞 外交部 駕照

延伸閱讀

聯大主席見李強 宣稱2758決議意義清晰？我外交部：陸方認知作戰

誤指外交部專委涉共諜案打草驚蛇？徐巧芯：竟檢討揭發真相的人

南非晶片管制急煞車！網質疑「髮夾彎」：要制裁就硬起來

晶片輸南非管制令　經部：與外交部討論後暫停預告

相關新聞

「不承認台灣」國人自駕遊羅馬尼亞竟遭扣留駕照 我外交部發聲

有國人在羅馬尼亞駕車旅遊，卻遭羅國邊境警察，以「羅馬尼亞不承認台灣」為由攔查、沒收駕照。外交部表示，已在第一時間指示兼轄...

韓國瑜率跨黨派立委 拜會日本兩大在野黨

立法院長韓國瑜今天率領跨黨派立委訪團，在東京先後拜會日本第3大在野黨國民民主黨與最大在野黨立憲民主黨，與兩黨議員針對深化...

聯大主席見李強 宣稱2758決議意義清晰？我外交部：陸方認知作戰

聯合國大會主席貝爾伯克會晤大陸國務院總理李強，傳出貝爾伯克宣稱2758號決議意義清晰，本屆聯大堅定恪守一中原則。我外交部...

美中戰略競爭持續深化 專家：應重視台灣戰略地位

調查局「中共研究雜誌社」及「展望與探索雜誌社」，26日在國家圖書館國際會議廳，舉辦「川普第二任期地緣政治變化與臺美中關係...

雙城論壇奉送翡翠水庫圖資？北市府嚴正駁斥 籲有心人士停止造謠

台北、上海雙城論壇延後舉辦，網路傳出，北市府雙城論壇水治理MOU是「把翡翠水庫、北市下水道機密圖資奉送上海市」、「要送上...

2026藍白合會採「聯合政府」？ 黃國昌：籌辦研討會擬邀趙少康

2026選戰將至，其中藍白合備受注目。民眾黨主席黃國昌今上節目專訪時表示，會以最大的誠意跟善意來談，不要讓過去經驗限制自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。