韓國瑜率跨黨派立委 拜會日本兩大在野黨

中央社／ 東京26日專電
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜今天率領跨黨派立委訪團，在東京先後拜會日本第3大在野黨國民民主黨與最大在野黨立憲民主黨，與兩黨議員針對深化台日關係等議題交換意見。國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎特別慰問花蓮風災，並強調台日友誼應持續深化。

韓國瑜訪團中午接受日本台灣交流協會會長隅修三設宴款待，下午前往眾議院議員會館，與玉木雄一郎、國民民主黨青年局長淺野哲等12名議員會面，駐日代表李逸洋與會。國民民主黨在7月的參議院選舉斬獲17席，較選前一舉增加12席，目前是參院第3大黨；在眾議院有28席，是眾院第4大黨。

玉木雄一郎致詞表示，國民民主黨青年局的年輕成員7月訪問台灣時，受到台灣政府高層，包括韓國瑜院長在內的熱情接待，他要表達感謝之意，目前黨內也有幾位成員正在台灣訪問，可以說對台灣懷抱著非常深厚的情誼。

他表示，其實早在今年2月，他本人也曾訪問台灣與各界人士交流，進行廣泛的意見交換。這令他更加堅信，日台雙方的友好關係必須不斷推進。今天立法院跨黨派立委蒞臨，希望能有更多的交流與討論，進一步增進彼此關係，並為地區的和平與穩定共同努力。

玉木特別提到花蓮風災，表示近期台灣遭受颱風侵襲，農作物等各方面都受到很大損失，要對受災民眾表達誠摯慰問。台灣和日本同樣是地震與自然災害頻繁的地區，因此在防災領域如果有能夠合作的地方，應該互相支援。

韓國瑜表示，感謝日本議員對花蓮風災的慰問與支持，回台灣之後，一定會將來自日本國會的祝福轉達給花蓮的鄉親。

他表示，立法院113名立法委員中，這次訪團派出12人，雖然人數不多，但在113名委員中比例相當高，充分顯示出對台日交流的重視。根據日本台灣交流協會調查，台灣人民對日本保有好印象的比例約77%，日本人民對台灣抱有好感度也有76.9%，雙方幾乎一樣。這樣的高度好感，是進一步發展台日關係的重要基礎。

韓國瑜也提到，青年局長淺野哲先前率團訪台時，訪團中有第一次當選議員的成員向他請教意見。他當時提到「外圓內方」，指的是面對人的時候要想到「圓」，面對事情的時候要想到「方」，他要以這句話作為國會議員遇到挑戰時的共同勉勵。

訪團接著前往立憲民主黨黨部，與黨代表、前首相野田佳彥等人會面。

野田佳彥去年曾訪問台灣，出席「凱達格蘭論壇」。他當時表示，日本將利用各種機會，向包括中國在內的其他國家，繼續不斷的指出台海和平的重要性，並持續致力拓展台灣國際活動空間。身為日本國會議員，他將持續思考日本能為台灣做什麼。

日本台灣交流協會 韓國瑜 台日關係

