聯大主席見李強 宣稱2758決議意義清晰？我外交部：陸方認知作戰

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
紐約市聯合國總部。(記者范航瑜／攝影)
紐約市聯合國總部。(記者范航瑜／攝影)

聯合國大會主席貝爾伯克會晤大陸國務院總理李強，傳出貝爾伯克宣稱2758號決議意義清晰，本屆聯大堅定恪守一中原則。我外交部表示，貝爾伯克曾在官方X平台推文說明會晤李強一事，不過其中並無與2758號決議相關的內容，不排除又是中國大陸操弄認知作戰的伎倆。

據大陸外交部網站，紐約當地時間9月24日，大陸國務院總理李強在紐約會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克。據其新聞稿，李強對貝爾伯克說，台灣問題是中國核心利益的核心，相信主席女士及聯合國將繼續堅持一個中國原則。貝爾伯克也回應李強表示，聯大第2758號決議意義清晰，本屆聯大將堅定恪守一個中國原則。

我外交部對此回應指出，外交部已指示相關駐處瞭解實情。經查聯大主席貝爾伯克曾在官方X平台推文說明會晤李強一事，不過其中並無與聯大第2758號決議相關的內容，不排除本案可能是中國大陸又一次認知作戰的操弄伎倆。

外交部重申，聯大第2758號決議只處理中國在聯合國代表權歸屬的問題，全文並未提到台灣，更未確認台灣是中華人民共和國的一部分，所以指稱該決議確立所謂的「一中原則」純屬無稽捏造之談。此外，聯合國會員國既對上述「一中原則」並無共識，聯合國官員即不應擅自代替所有會員國錯誤表示聯合國有「一中原則」或「一中政策」。

外交部呼籲聯合國秘書處堅拒中國大陸的政治操弄，確實遵守聯合國憲章第100條所明訂的中立原則。

