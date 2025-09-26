美中戰略競爭持續深化 專家：應重視台灣戰略地位

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
調查局長陳白立對美中戰略競爭持續相關重視。圖／調查局提供
調查局「中共研究雜誌社」及「展望與探索雜誌社」，26日在國家圖書館國際會議廳，舉辦「川普第二任期地緣政治變化與臺美中關係走向」學術研討會，邀請國內外專家學者，探討川普政府可能的外交走向，深入分析台美關係發展、美中互動新態勢及其對台灣戰略地位影響，吸引各國駐台代表逾200人參加。

調查局長兼展望與探索雜誌社發行人陳白立表示，今年1月20日美國總統川普重返白宮，其外交與安全政策展現新的走向，對國際局勢產生深遠影響；特別是在美中戰略競爭持續深化、台海情勢升溫以及印太安全格局快速演變之際，台灣所處的國際環境更顯複雜嚴峻；鑒於此一背景，此次研討會正是因應當前情勢的重要學術探索。

研討會有三場次（第一場次：印太局勢；第二場次：當代中國；第三場次：兩岸關係），共發表9篇論文；論文發表人、與談人及主持人均是在中共問題、國際關係、戰略研究及外交政策等領域具有深厚造詣的國內外知名專家學者，從美中戰略格局、台美合作前景、兩岸關係動態等面向進行深入分析，希望協助台灣在快速變動的國際局勢中，尋求最佳因應之道。

調查局指出「展望與探索雜誌社」與「中共研究雜誌社」自98年迄今，連續16年分別與國內大學中國大陸相關研究所或研究中心共同舉辦學術研討會，就政治、經濟、軍事、外交、司法、文教、區域安全等層面深入研討，掌握區域、中國及兩岸發展脈動，成果深獲各界好評，此研討會已成為探討中國情勢、兩岸關係與區域安全的年度重要學術盛會。

研討會由淡江大學外交與國際關係學系及兩岸關係研究中心、國家圖書館、「中共研究雜誌社」及「展望與探索雜誌社」共同舉辦，由淡江大學學術副校長許輝煌主持開幕式，邀請陸委會副主委沈有忠蒞臨。

調查局展望雜誌社舉辦「川普第二任期地緣政治變化與臺美中關係走向」學術研討會，吸引各國駐台代表參加。圖／調查局提供
台美關係 外交政策 美中關係 川普 台灣 美國

